Рублю готовят новый обвал
Эксперты банка не исключают, что Вашингтон может ввести запрет
для иностранцев на покупку ОФЗ. Это, по мнению аналитиков, приведет к тому, что
доходность десятилетних бумаг повысится с 7,76% до 8,61% до конца текущего
года. А к концу 2019-го – до 11,9%. Если возможная волна санкций
распространится лишь на новую эмиссию бондов, рубль станет слабее примерно
на 5%.
"Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются, – приводит Bloomberg цитату из отчета аналитиков Citigroup. – Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете ослабить рубль".
Впрочем, по словам экспертов, введение санкций в отношении российского госдолга сейчас маловероятно, потому как конгресс находится на каникулах. Да и вообще подобный вариант считается маловероятным – даже в американском Минфине говорили, что такое развитие событий нанесет удар по иностранным инвесторам.
Ранее стало известно, что доли инвесторов-нерезидентов в российских облигациях снизилась до 28,2%. Этот показатель стал минимальным за прошедший год. Ниже отметки в 30% доля иностранных держателей ОФЗ была по итогам февраля прошлого года.
Об ограничениях против российского госдолга в США вновь заговорили после призывов к более жестким антироссийским санкциям за якобы имевшее место вмешательство в выборы. Весной 2018 года стало известно, что конгресс США готовит новый пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на любые операции с российским госдолгом для американских граждан и юрлиц.
Будут ли США раскручивать антироссийские санкции, станет известно в ближайшие несколько недель. Пока же все введенные против России ограничения остаются в силе, что в конце июля подтвердил американский президент Дональд Трамп.
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