Рублю готовят новый обвал

Если Соединенные Штаты решат усилить санкционное давление на Россию и используют худший из возможных сценариев, рубль может обрушиться сразу на 15%. Речь идет о введении запрета на покупку российских облигаций федерального займа инвесторам-нерезидентам. Таким образом, прогнозируют аналитики Citi, курс доллара по отношению к российской валюте может достигнуть 73 рублей.

Эксперты банка не исключают, что Вашингтон может ввести запрет для иностранцев на покупку ОФЗ. Это, по мнению аналитиков, приведет к тому, что доходность десятилетних бумаг повысится с 7,76% до 8,61% до конца текущего года. А к концу 2019-го – до 11,9%. Если возможная волна санкций распространится лишь на новую эмиссию бондов, рубль станет слабее примерно на 5%.



"Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются, – приводит Bloomberg цитату из отчета аналитиков Citigroup. – Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете ослабить рубль".

Впрочем, по словам экспертов, введение санкций в отношении российского госдолга сейчас маловероятно, потому как конгресс находится на каникулах. Да и вообще подобный вариант считается маловероятным – даже в американском Минфине говорили, что такое развитие событий нанесет удар по иностранным инвесторам.

Ранее стало известно, что доли инвесторов-нерезидентов в российских облигациях снизилась до 28,2%. Этот показатель стал минимальным за прошедший год. Ниже отметки в 30% доля иностранных держателей ОФЗ была по итогам февраля прошлого года.

Об ограничениях против российского госдолга в США вновь заговорили после призывов к более жестким антироссийским санкциям за якобы имевшее место вмешательство в выборы. Весной 2018 года стало известно, что конгресс США готовит новый пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на любые операции с российским госдолгом для американских граждан и юрлиц.

Будут ли США раскручивать антироссийские санкции, станет известно в ближайшие несколько недель. Пока же все введенные против России ограничения остаются в силе, что в конце июля подтвердил американский президент Дональд Трамп.