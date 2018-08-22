Украина признала зависимость от России

Киев устами депутата Верховной рады Вадима Рабиновича все-таки признал, что Украина зависима от России. По словам парламентария, разрыв торговых связей с соседней страной станет фатальным ударом для экономики Незалежной.



В подтверждение своих слов депутат привел данные о торговле Украины с западными странами. По словам Рабиновича, у Незалежной с тамошними странами "абсолютно нулевой торговый баланс". "А как можно торговать в минус везде?" – заявил нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

Между тем торговый оборот между Россией и Незалежной увеличивается, подчеркнул парламентарий. По его словам, торговый баланс растет каждый месяц, тогда как свободная экономическая зона с Евросоюзом принесла Украине одни убытки.

Именно поэтому разрыв связей с Москвой, к чему призывают некоторые горячие головы в Киеве, станет катастрофой для Украины, убежден Рабинович. Он предупредил, что от такого шага страна может потерять до трети ВВП.

"При всей тупости, что вы натворили в стране, еще один несбалансированный шаг – и вы разрушите экономику до конца", – с такими словами депутат обратился к сторонникам прекращения торговли с Россией.

Одним из таких радикалов является бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк. Он поддержал недавнюю инициативу министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна о запрете железнодорожного сообщения между странами.

Но этого, полагает Вовк, недостаточно. Экс-сотрудник спецслужб полагает, что Незалежная должна полностью отгородиться от России, закрыв все пограничные переходы с соседней страной.

О самих украинцах, которые продолжают активно ездить в Россию на заработки, авторы подобных инициатив не думают. Между тем за первые шесть месяцев 2018 года граждане Незалежной перечислили домой из-за границы порядка семи миллиардов долларов, что в три с половиной раза больше суммы всех иностранных инвестиций в Украину за тот же период.