Как порадовать любимого человека

Все мы любим делать подарки нашим родным и близким. Радостные эмоции любимого человека, его глаза, полные счастья, – такое остается в памяти навсегда. Создать незабываемые моменты помогут промокоды на сайте Dni.Ru. С их помощью выбрать нужный подарок стало гораздо проще.



Так, интернет-магазин подарков и ярких впечатлений P.S.BOX дает скидку по промокоду 15% на любую покупку. На сайте представлен огромный выбор самых разнообразных подарков: сертификаты SPA, подарки для двоих, увлекательные хобби, экстрим и приключения, впечатления для гурманов, детские приключения и индивидуальный HandMade-подарок.

Что такое P.S.BOX? Это красивая коробочка формата А5. Внутри нее находится каталог, где описаны все входящие в набор подарки и услуги. Ну и, конечно, сам сертификат на получение ярких впечатлений.

Все товары разделены по категориям. Подарки отличаются ценой и входящими в них услугами. Кликнув на набор, покупатель увидит все входящие в коробку услуги.

Оформляется заказ очень просто, достаточно воспользоваться формой на сайте. А если вы предпочитаете живое общение, то можете позвонить в интернет-магазин и сообщить операторам о своем выборе.

Публикация от PS-Box.ru официальный аккаунт (@p.s.box) 15 Ноя 2017 в 2:03 PST

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