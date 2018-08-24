ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка

Банк России 24 августа лишил лицензии Центрально-Европейский Банк, передает "360". По данным регулятора, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на его балансе образовался значительный объем активов низкого качества.
Кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе России. Центрально-Европейский Банк является участником системы страхования вкладов.
Заявлено и о месте происшествия
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