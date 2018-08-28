Лавров раскрыл коварный замысел Трампа

Степаненко судится с Петросяном Шоу "Голос" Ротару попала в больницу Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Вторник 28 августа
Лента новостей
13:05
Грудинина нелепо оправдали за "барские запросы"
13:01
Семья в ужасе сбежала от звезды "Интернов"
12:52
Дети задохнулись в холодильнике под Красноярском
12:37
Поисковый сервис "Яндекс" под угрозой блокировки
12:21
Шубская показала новорожденного сына во всей красе
11:55
Модель с самой большой грудью решила увеличить достоинство
11:43
Молодая жена Преснякова разбазаривает богатство Пугачевой
11:40
Ушлая Степаненко передумала разводиться с Петросяном
11:20
В Москве автолюбители устроили массовую бойню
11:02
Покусали и отравили: оголившуюся Кондулайнен раздуло
11:01
Голая Рапунцель развлеклась в постели с ребенком за деньги
10:41
Скончалась звезда сериала "Убойная сила"
10:24
"Давай выкрадем вазу!": жадная Степаненко решилась на преступление
10:20
Округлившуюся Костенко умоляют привести себя в форму
09:44
"Ноль как балерина": машущую ногами Волочкову подняли на смех
09:40
Онкобольной Маккейн врезал Трампу из могилы
09:38
Обескураженная Терехова оправдалась за лесбийский скандал
09:31
"Всегда будут бить и предавать": Дакота набросилась на отца из-за изменщика Соколовского
09:29
Кабан устроил смертоносное ДТП под Кировом
09:23
Богачу из шоу "Замуж за Бузову" дали подержаться за сокровенное
09:06
Фестиваль "Московское небо" прошел в Балашихе
08:56
Карьерист Шепелев сбагрил сына молодой любовнице
08:52
Истощенная Наталья Штурм срочно госпитализирована
08:27
Адвокат сделал заявление о беременности молодой любовницы Петросяна
08:24
Поджавший хвост Порошенко опозорился перед народом
22:00
Может рухнуть: Останкинская башня согнулась из-за пожара
21:49
В центре Омска уничтожили старинный дом
21:48
Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания
21:43
В Instagram произошел крупный сбой
21:36
По Уфе ездил автобус с пьяным водителем
21:29
Женщина на Mercedes протаранила кафе в Волгограде (видео)
21:24
Наркозависимая Кержакова лишилась памяти
21:20
Водитель на Lexus насмерть сбил женщину и пытался скрыться
21:18
Отдохнувший на природе Путин восхитил россиян
21:07
В огненном ДТП с тремя грузовиками погиб человек
21:01
Популярная телеведущая оказалась инфицирована
20:49
В Нижнем Тагиле из больницы сбежал пациент с амнезией
20:48
"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков
20:46
Что случилось с Крымским мостом
20:39
Врачи 40 минут пытались спасти выпавшего из окна мужчину
20:32
В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами сбил ребенка
20:27
Оперная певица родила во время исполнения арии
20:13
Рапунцель в купальнике показала округлившийся живот
20:05
В Крыму со скалы сорвалась туристка
19:58
Фриске легла под нож хирурга из-за сестры
19:41
Унижения Зверева в аэропорту попали на видео
19:19
Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом
19:03
Успение Пресвятой Богородицы: приметы и обычаи
18:58
Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
18:40
"Речная жаба": Лолита удивила видео в купальнике
18:31
Как Москва становится здоровым городом
17:52
Как девочка: Пугачева привела в восторг юношеским нарядом
17:50
Пенсионер заживо сгорел в садовом домике в Уфе
17:39
Невезучий уралец сжег три машины
17:16
Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
17:15
Молодые звезды оперы выступят в Москве
17:08
Обошлись без рыбалки: Путин устроил отпуск в горах
16:52
В наказание: Ани Лорак сплавила дочь мужу-изменнику
16:48
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
16:33
Названо опасное время сна
16:18
Третий фестиваль Skolkovo Jazz Science: умная музыка в умном месте
16:06
Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения
16:06
Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
16:06
Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
16:02
Нину Русланову выписали из больницы
16:00
Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" Мишулину разбил инсульт
15:46
В Крыму гурманов знакомят с перуанской кухней
15:39
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
15:18
Душераздирающий снимок пораженного болезнью Паркинсона Гафта
15:12
"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум
15:04
Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини
14:39
Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
14:38
В аварии под Сергиевым Посадом погиб человек
14:27
Размазанный Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры
14:23
Дома под водой: Приморье настигнул сильнейший паводок
14:23
Тунису угрожает эпидемия холеры
14:14
Вологду потрясла загадочная смерть мужчины в реке
14:05
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
14:04
Богачка Успенская зверски обошлась с бездетной дочерью
14:03
В Москве поймали сбежавшего из дурки пациента
13:50
Вся в мать: Волочкова привела несовершеннолетнюю дочь к горячему жеребцу
13:33
Последняя неделя лета ошарашит москвичей аномальной жарой
13:23
"Не выдержит операцию": Поргина вынесла Караченцову приговор
13:16
Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной
13:09
Кража телефона привела к массовой высылке мигрантов из России
12:51
Участница "Голоса" заговорила о романе с Агутиным
12:42
Хакеры выложили откровенные снимки Сафронова
12:37
Развод с Питтом превратил Джоли в высохшую мумию
12:33
Банда педофилов жестоко надругалась над ребенком
12:18
Россиянам начали платить миллионы за помощь полиции
11:57
Пелагея потеряла лицо после уколов красоты
11:48
"Там детей били": Успенский отдал дочь в секту
11:45
Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек
11:37
Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой Петросяну
11:25
Свершилось чудо: огромную опухоль Караченцова убивает химия
11:22
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
11:19
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
11:05
Разбитый инсультом Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка
10:42
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
10:33
Сбился со счета: рассекречено имя новой любовницы Шнура
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" Мишулину разбил инсульт
Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
Отдохнувший на природе Путин восхитил россиян
Экономика

Лавров раскрыл коварный замысел Трампа

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал цель нападок США на строящийся российский газопровод "Северный поток – 2". По словам руководителя внешнеполитического ведомства, позиция Вашингтона обусловлена собственными корыстными интересами на энергетическом рынке Старого Света.
прочитано 800 раз

Лавров отметил, что в Москве хорошо понимают намерения заокеанских партнеров. Руководитель внешнеполитического ведомства в интервью словацкого изданию "Правда" подчеркнул, что позиция США заключается в продвижении своего голубого топлива в Европу. "В частности, заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США", – цитирует министра RT.

ПО ТЕМЕ

Трамп бросил Порошенко наедине с Путиным

Трамп приготовился вышвырнуть "Газпром" из Европы

 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Глава внешнеполитического ведомства сравнил цены на трубопроводный газ из России, который планируется поставлять газопроводом "Северный поток – 2", и на сжиженное голубое топливо из Соединенных Штатов. Стоимость российского газа меньше на 30-40%, приводит слова Лаврова ФАН.

Министр вновь подчеркнул, что проект строящегося газопровода носит исключительно коммерческий характер, его реализация призвана создать новые маршруты для транспортировки топлива. "Европейцам решать, какой из вариантов им нравится больше", – сказал глава МИДа.

Напомним, в июле этого года глава Белого дома Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй назвал строительство "Северного потока – 2" "большой ошибкой". Он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая выступает за реализацию проекта.


Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря в Европу. В июле началась его прокладка на территории Германии. Со строительством ветки на нее переведут значительные объемы экспорта российского голубого топлива в Европу.

И если для Германии строительство газопровода принесет огромную выгоду, то, к примеру, для Украины, это станет настоящей катастрофой. Аналитики отмечают, что бюджет Незалежной может потерять до 10% поступлений, что ухудшит и без того плачевную социально-экономическую ситуацию в стране.

Автор: Иван Поляков28 августа 2018, 10:44

комментарии

Политика

Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон
Меркель дали посмотреть на войска Путина

Шоу-бизнес

Шубская показала новорожденного сына во всей красе
Молодая жена Преснякова разбазаривает богатство Пугачевой
Ушлая Степаненко передумала разводиться с Петросяном
Покусали и отравили: оголившуюся Кондулайнен раздуло

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами

Пользователи Сети не остались равнодушны
Шоу-бизнес

"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом

Народ в шоке от подхалимажа
Шоу-бизнес

"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум

Артист высказался на своей страничке в соцсети

Шоу-бизнес

Популярная телеведущая оказалась инфицирована

Подробности госпитализации звезды Первого канала

Гороскоп

Фриске легла под нож хирурга из-за сестры
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
Совет на выходные

Фоторепортажи

Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

Спорт

Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru