Пострадавшие вкладчики не согласны с Центробанком

Как следует из сообщения на официальном сайте АСВ, "СМАРТБАНК" был признан банкротом решением Арбитражного суда Москвы от 27 июня 2016 года, в отношении кредитной организации открылось конкурсное производство, соответствующие функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. В июне этого года срок конкурсного производства в отношении банка был продлен на шесть месяцев.

"Агентство сообщает о продлении по 14 февраля 2019 года расчетов с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в реестр требований кредиторов, в размере 4,41% суммы установленных требований, проводимых с 17 ноября 2016 года", – сообщается на официальном сайте.



Между тем Союз вкладчиков России выяснил, что за период с 2012 по 2018 годы кредиторы третьей очереди, в том числе коммерческие структуры, предъявили суммарные требования на общую сумму более 850 миллиардов рублей. Однако по состоянию на 1 июня 2018 года им было компенсировано лишь 27 миллиардов. Общественники подсчитали, что выплаченные средства составляют всего лишь 3,2% от общего количества средств, которые были заморожены на счетах кредитных учреждений с отозванной лицензией.

По мнению главы Союза вкладчиков Николая Николаева, ни один из механизмов оздоровления банковской системы не работает эффективно. "Председатель ЦБ, госпожа Набиуллина говорит о 2,6 триллиона, потраченных на расчистку финансовой системы России. Это, по подсчетам аналитиков, 2,6% от ВВП. Эти траты приводят к убыткам бизнеса, которые исчисляются еще 854 миллиардами рублей – 0,7% от ВВП", – посетовал он.





В преддверии единого дня голосования, который пройдет 9 сентября, вкладчики решили узнать намерения кандидатов на высшие посты в субъектах Федерации относительно решения проблем "превышенцев" - вкладчиков кредитных организаций, сумма депозитов которых превышала 1 400 000 рублей.

Так, в разрешении ситуации высказала заинтересованность претендент на пост главы Московской области Лилия Белова. Она уверена, что необходимо создать механизм управления, который позволит контролировать банковскую систему на всех уровнях, в том числе касательно отзыва финансовым регулятором лицензий у банков.

В свою очередь, кандидат на пост губернатора Красноярского края Александр Лымпио обвинил ЦБ в непоследовательности. Он посетовал, что сначала Центробанк выдает лицензии кредитным учреждениям, а потом отзывает их по тем или иным причинам. "Что мешало регулятору изначально контролировать тот или иной банк? Почему не ведется текущий аудит?" – вопрошает политик.

Союз вкладчиков представляет интересы граждан и юрлиц, пострадавших после отзыва Банком России лицензий у кредитных учреждений. Как отмечают активисты, с 2013 года, то есть с начала политики "расчистки финсектора", лицензии были отобраны у 300 банков, пострадали более 247 тысяч физлиц. В банках, которые прекратили свою деятельность, у них осталась колоссальная сумма – 440 миллиардов рублей.