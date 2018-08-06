Киев в восторге от катастрофы в Крыму

На Украине нашли очередной повод для злорадства. На сей раз СМИ Незалежной зашлись в восторге от того, что деятельность на полуострове прекратила американская компания Best Western Hotels & Resorts, занимающаяся гостиничным бизнесом. Но, как выяснилось, украинцы принялись смаковать новость полугодичной давности. Более того, указанная компания оказалась вовсе не сетью отелей.

Продолжение: Почему не согласовал: Киев бесится из-за Путина в Крыму прочитано 5791 раз Best Western Hotels & Resorts – последняя западная компания, которая занималась гостиничным бизнесом на полуострове. Ее уход из Крыма в украинских СМИ назвали "катастрофой". По мнению прессы Незалежной, с уходом этой организации экономику региона ждет полный коллапс, поскольку туризм по-прежнему является основной доходной частью местного бюджета. ПО ТЕМЕ Украина обнищала из-за Крымского моста Крымский мост попал под санкции Сюжеты Новости Украины Для создания апокалиптической картины украинцы добавили фотографии очередей на пропускных пунктах в Крым. Объяснили скопление транспортных средств просто: Россия сознательно ограничивает поток туристов, дабы скрыть от них масштаб развала местной инфраструктуры. В общем, ничего нового: украинские СМИ продолжают держать марку по части накала феерического бреда и откровенной шизофрении. Впрочем, вернемся к покинувшей полуостров американской структуре. Как оказалось, в Незалежной, видимо, за неимением других информационных поводов, принялись смаковать новость более чем полугодичной давности. Официально организация прекратила деятельность в регионе еще в октябре прошлого года. Более того, выяснилось, что сетью отелей Best Western Hotels & Resorts не является. Это исключительно франчайзинговая компания, которая предоставляет свой бренд гостиницам. Такой деятельностью организация и занималась на полуострове. Но для украинских СМИ это не имеет никакого значения. Главное, чтобы читатели не размышляли над прочитанным, не проверяли факты, а как можно активнее распространяли заведомо ложную информацию.

Ранее в Киеве пожаловались на убытки, которые приносит Украине открытый несколько месяцев назад Крымский мост. Власти Незалежной утверждают, что из-за новой трассы в украинские порты на Азовском море заходят на 10% меньше судов. Президент Петр Порошенко намеревается подать иск, потребовав у Москвы возмещения убытков.

6 августа 2018, 09:51 Автор: Иван Поляков

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