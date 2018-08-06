В России за три года уничтожили 26 тысяч тонн санкционной еды

Россельхознадзор уточнил количество уничтоженной санкционной продовольственной продукции за последние три года. Всего за это время было ликвидировано 26 тысяч тонн еды.
Как сообщает inkazan.ru, больше всего уничтожено овощей и фруктов – 24,9 тысячи тонн. Напомним, что 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ об ограничениях ввоза продовольствия из многих стран Запада, а 29 июля 2015 года – о ликвидации всей незаконно доставленной в страну еды.
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