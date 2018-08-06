Порошенко подложил свинью украинцам

Украинское руководство давно обдумывает возможность запрета железнодорожного сообщения с Россией, поэтому Киев вполне может решиться на такой шаг. Об этом заявил политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.



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