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Порошенко подложил свинью украинцам

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
Украинское руководство давно обдумывает возможность запрета железнодорожного сообщения с Россией, поэтому Киев вполне может решиться на такой шаг. Об этом заявил политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.
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По словам эксперта, несмотря на напряженные отношения двух стран в России в настоящий момент работают около трех миллионов украинцев. "Прекращение железнодорожного сообщения не может не сказаться на их жизни и жизни их семей", – прокомментировал ситуацию для Dni.Ru аналитик.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Иванов не исключает, что запрет на железнодорожное сообщение между странами, если на это все-таки пойдут власти Незалежной во главе с Петром Порошенко, вызовет негативную реакцию со стороны украинцев, которым придется направляться на заработки в Западную Европу.

Для чего Киеву столь радикальные меры? По мнению Иванова, нынешние власти Незалежной стремятся уничтожить все связи между двумя народами. "Ведь мы понимаем, что у многих россиян родственники проживают на Украине, а многие украинцы, переехав к нам, оставили там своих родных, которых периодически навещают", – пояснил аналитик.

Вместе с тем он отметил, что прекращение железнодорожного сообщения не означает, что транспортное сообщение между двумя странами станет невозможным. На его взгляд, это даст толчок развитию автомобильного и автобусного движения. "Сейчас, несмотря на отсутствие железнодорожного сообщения, хорошо налажено автобусное сообщение с Донецком и Луганском", - привел пример Иванов.


Напомним, в понедельник, 6 августа, министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян заявил, что правительство рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будет принято до конца года, подчеркнул чиновник.

Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник отметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами возможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальной части украинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитирует политолога RT.

Автор: Иван Поляков6 августа 2018, 19:08

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