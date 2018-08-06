Порошенко подложил свинью украинцам
По словам эксперта, несмотря на напряженные отношения двух стран в России в настоящий момент работают около трех миллионов украинцев. "Прекращение железнодорожного сообщения не может не сказаться на их жизни и жизни их семей", – прокомментировал ситуацию для Dni.Ru аналитик.
Иванов не исключает, что запрет на железнодорожное сообщение
между странами, если на это все-таки пойдут власти Незалежной во главе с Петром Порошенко,
вызовет негативную реакцию со стороны украинцев, которым придется направляться на
заработки в Западную Европу.
Для чего Киеву столь радикальные меры? По мнению Иванова, нынешние власти Незалежной стремятся уничтожить все связи между двумя народами. "Ведь мы понимаем, что у многих россиян родственники проживают на Украине, а многие украинцы, переехав к нам, оставили там своих родных, которых периодически навещают", – пояснил аналитик.
Вместе с тем он отметил, что прекращение железнодорожного сообщения не означает, что транспортное сообщение между двумя странами станет невозможным. На его взгляд, это даст толчок развитию автомобильного и автобусного движения. "Сейчас, несмотря на отсутствие железнодорожного сообщения, хорошо налажено автобусное сообщение с Донецком и Луганском", - привел пример Иванов.
Омелян: Украина рассматривает вариант прекращения ж/д сообщения с Россиейhttps://t.co/Twbuae8qH3 pic.twitter.com/sITL5saMlt— Шарий.net (@sharijnet) 6 августа 2018 г.
Напомним, в понедельник, 6 августа, министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян заявил, что правительство рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будет принято до конца года, подчеркнул чиновник.
Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник отметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами возможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальной части украинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитирует политолога RT.
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