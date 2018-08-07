"Большая тройка" сделает бесплатными входящие в роуминге по России

Крупнейшие российские операторы сотовой связи заявили о скорой отмене внутрисетевого роуминга. Изменения коснутся клиентов "Билайна", "Мегафона" и "МТС".
Плата за входящие звонки в поездках по России будет отменяться постепенно. "Билайн" перейдет на новую систему с 20 августа, передает телеканал "360". Новые условия для пользователей "Мегафона" начнут действовать в сентябре. В "МТС" конкретную дату отмены внутрисетевого роуминга не обозначили, уточняет Ura.Ru.
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