Грозит крахом: депутат Рады оценил закрытие границы с Россией

Депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что закрытие ж/д сообщения Украины с Россией рискует обернуться крахом экономики. В данный момент парламент Украины рассматривает данную инициативу.
"Миллионы украинцев – как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане – работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться – почтой, бандеролью?" – приводит слова Мосийчука tagilcity.ru.
Он добавил, что сей шаг нанесет непоправимый ущерб народному хозяйству, а экономика Украины, которая, по его словам, и так в стагнации, потерпит окончательный крах.
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