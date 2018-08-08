Банкротство банка "Югра" – не выход для решения проблем кредиторов

Председатель Союза вкладчиков Николай Николаев направил в Госдуму открытое письмо: он попросил власти посодействовать в доведении до конца парламентского расследования действий Центрального банка России в отношения банка "Югра". Эксперт уверен, что в данном случае можно найти альтернативу банкротству.



Николаев недоумевает, почему ЦБ предлагает вкладчикам только один вариант развития событий – банкротство банка "Югра". Вместе с тем существует альтернативный сценарий решения ситуации с "Югрой", который выгоден и вкладчикам, и ЦБ, и собственникам кредитной организации. "На сегодняшний день есть по сути единственный адекватный вариант, который бы устроил все стороны, в том числе и Центральный банк. Это все-таки рассмотрение Центральным банком плана финансового оздоровления "Югры", который был предложен собственником", – сказал Николаев.

По словам эксперта, этот документ предусматривает полную компенсацию государству всех выплаченных АСВ денежных средств (172,5 миллиарда рублей – Прим. ред.). На данный момент это самый крупный страховой случай за всю историю России, и собственники "Югры" готовы гарантировать возврат денежных средств. Возврат денежных средств в казну страны особенно актуален в свете того, что по оценке экономиста Сергея Глазьева, действия ЦБ уже стоили нашей стране 23 триллиона рублей – в этой сумме эксперт учел все следствия политики, проводимой Набиуллиной.

Николаев уверен, что банкротство не является выходом для решения проблем кредиторов. Подтверждается это и практикой: например, кредиторы третьей очереди банков с отозванной лицензией, в среднем, при банкротстве кредитных учреждений получают всего около 3% своих денежных средств. Фактически, это – статистическая погрешность. И если принимать во внимание всю статистику, которую даёт сам Центральный банк, то становится очевидным, что кредиторам финансового учреждения, попавшего под процедуру банкротства, надеяться не на что.

Отметим, что противостояние "Югры" и Банка России продолжает оставаться в фокусе общественности и экспертов. Этой весной в Государственной Думе состоялся круглый стол, посвященный действиям регулятора в отношении "Югры". Однако, представители ЦБ проигнорировали его, несмотря на то, что было сделано официальное приглашение. Вместе с этим, парламент бессилен и в том, что не может добиться от Центробанка конкретных ответов на вопросы по "Югре". По большому счёту, регулятор неподконтролен ни одной государственной инстанции, и такое положение Банка России в правовом поле профессор МГИМО Валентин Катасонов называет "государством вне государства".

Теперь открытым остается вопрос: смогут ли представители ЦБ и банка "Югра" договориться друг с другом, ведь в противном случае под удар ставятся не только интересы вкладчиков, но и бюджетные деньги страны, которые можно было бы пустить на более насущные нужды, например, на пенсионную реформу.

Напомним, что 28 июля 2017 года Центральный Банк Российской Федерации отозвал лицензию у ПАО Банк "Югра". Собственники банка не согласились с решением регулятора и оспорили решение ЦБ в Арбитражном суде. Судебные процессы длятся по сей день, очередное заседание суда по делу о банкротстве кредитной организации назначено на 9 августа 2018.