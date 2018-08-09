Спрятали два бюджета страны: у россиян отнимут накопления

Правительство нацелилось на накопления россиян. Эксперты уверены, что власти внимательно следят за тем, сколько откладывают граждане страны. И у них есть способы отнять эти средства.

Россияне накопили, по данным на июль этого года, 32 триллиона рублей. Сумма примерно равна двум годовым бюджетам государства. За тем, сколько и как копят граждане, власть внимательно следит – по словам экспертов, еще несколько лет назад премьер Дмитрий Медведев упомянул об этом в своей статье для журнала "Вопросы экономики".

Способы отнять эти накопления у правительства есть. Если власти зададутся такой целью, они могут, к примеру, "одолжить" деньги граждан под выгодный процент – выпустить гособлигации внутреннего займа. Уже сейчас более 15% накоплений россиян (около 5,5 триллиона рублей) лежит в ценных бумагах. Самые популярные из них – облигации российского госдолга, доходность по которым колеблется в пределах 7-8%.

Другой, не столь честный способ – незаметно использовать банковские накопления россиян в государственных проектах. Открывая многолетние вклады, россияне редко снимают деньги до истечения срока, ведь это чревато потерей процентов. Эти деньги государство может теоретически использовать в своих проектах. Один из них – мост на Сахалин, на строительство которого власти планируют потратить 600 миллиардов рублей, пишет Ura.ru со ссылкой на экспертов.

Публикация от ГК РУСФИНХОЛДИНГ (@rusfinholding) 8 Авг 2018 в 2:30 PDT

В последнее время россияне, почуяв неладное, стали все меньше доверять банкам и хранить деньги "под подушкой". Однако финансовые власти способны и здесь следить за гражданами. Налоговая инспекция и Минтруд получают информацию по оплате труда, а Центробанк следит за наличным обращением денег даже в валюте.

Первые признаки того, что правительство намерено пополнить бюджет за счет граждан, налицо. Это увеличение НДС с 18 до 20%, подорожание пошлины на загранпаспорт с 3,5 до 5 тысяч рублей и на водительское удостоверение – с 2 до 3 тысяч. Эксперты ожидают удорожания ОСАГО и роста пошлин на покупки в интернет-магазинах. Не последнее место в этом списке занимает планируемое повышение пенсионного возраста, пишет Pravda.ru.