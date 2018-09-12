Госдума сосредоточится на социально-экономических вопросах

Отравление Скрипалей Развод Петросяна и Степаненко "Дом-2" Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Изменившаяся Алсу с треском провалилась
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона
Аллегрова показала постаревшую дочь
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
партнеры
Среда 12 сентября
Лента новостей
16:57
На что обратить внимание в современных смартфонах
16:55
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина
16:53
"Кидаю ему пеленку": Андрей Чадов рассказал о своем кусающемся малыше
16:48
Пьяный россиянин насмерть забил друга
16:36
Откровенное признание Баскова об отношениях с Лопыревой
16:13
Принял удар на себя: Овечкин спас жену от тяжелых увечий
16:11
Под Москвой расстреляли женщину с ребенком
16:10
"Это фейк": племянница Скрипаля о его "отравителях"
15:55
В голодании нашли спасение от рака
15:51
Лишенный секса Блюменкранц изменил жене со звездой "Дома-2"
15:20
Вышел первый трейлер российской комедии “Все или ничего”
15:20
Что стало с пропавшей экс-супругой Абрамовича
15:00
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке
14:59
Скончался знаменитый российский художник
14:47
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
14:42
Под Петербургом подростка избили до разрыва печени
14:35
"Обнаженные" снимки Кендалл Дженнер слили в Сеть
14:30
"Отравитель" Скрипаля вышел из тени по призыву Путина
14:05
Красавица Арнтгольц сверкнула кольцом и спрятала живот
14:03
Япония грубо отказала Путину
14:00
"Единая Россия" сохранила политическое лидерство
13:58
Угрожали расправой: под Москвой ограбили дом Кузьмина
13:31
Лавров выказал бурю эмоций на подкол Путина
13:25
Россия подверглась нашествию холостяков
13:11
"Затряслись руки": русский язык довел украинскую писательницу до истерики
12:54
Боня закрыла грудью опозоренных Тимати и Крида
12:49
Суеверная монахиня попала в ДТП из-за черного кота
12:33
Ольгу Бузову застукали с бывшим
12:16
"Я в афиге!": Григорьев-Апполонов заявил о раке и операции
12:15
"Скандинавский променад" стартует в парке "Кузьминки"
12:15
Есть жертвы: в подмосковном Дзержинске загорелся завод
12:09
Топ-6 мифов о пользе марихуаны
12:08
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
12:01
"Корона ей к лицу": помолодевшая Волочкова в ультрамини вызвала восторг
11:49
Роман Гриценко о своем уходе из "Дома-2"
11:41
Звезда "Мстителей" умерла после инсульта
11:40
Готового напасть на Россию Порошенко поставили на место
11:28
Жестокому российскому маньяку разрешили выйти на свободу
11:21
"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
11:20
Кричащая мать заставила Громушкину избавиться от ребенка
11:09
Пьяный красноярец до смерти забил друга табуреткой
11:06
Стало известно о захвате заложников в московском Сбербанке
10:48
Трансгендер раскрыла секреты жизни в России
10:46
Звезда Comedy Woman во второй раз станет мамой
10:41
Алевтина Черникова: Средний балл ЕГЭ в НИТУ "МИСиС" вырос до 82,8
10:26
Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
10:19
Насмерть испуганная Елена Яковлева: Я не смогу спастись
10:18
"Мы их нашли": Путин сделал признание об "отравителях" Скрипалей
10:15
Как друзья: Путин предложил Японии подписать мирный договор
09:59
Доказана смертельная опасность электронных сигарет
09:52
Лавров заступился за униженного Трампа
09:29
"Мне сложно говорить": Гагарина о потере половины семьи
09:17
Обезумевший Порошенко готовит подлый удар по России
09:11
Ведущий Норкин взбесил россиян стычкой с украинцем в эфире НТВ
09:00
Звезду "Дома-2" госпитализировали после гнусной драки у Малахова
08:24
Помощник Путина объяснил хорошую жизнь жуликов в России
08:20
В Роскосмосе уверены: американцы тайком продырявили "Союз"
08:03
Пермяк убил собутыльника за критику его игры на гитаре
21:58
"Начали болеть все органы": Летучая решилась на откровенное признание
21:49
Ведущий НТВ выгнал из студии и обматерил украинского эксперта
21:47
Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть
21:29
Погрязли во лжи: дело Скрипаля развалилось окончательно
21:20
Ни единой причины выстоять: развод довел Дакоту до больницы
21:16
Мачеха вынудила принца Уильяма бросить Кейт Миддлтон
20:46
Киркорова в эпатажном наряде раскритиковали за лосины
20:44
"Скоро умру": у жены развратного попа из "Дома-2" нашли растущую опухоль
20:27
Во Франции найден мертвым любовник принцессы Дианы
19:57
В Нижегородской области в ДТП погибли 11 детей
19:57
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
19:33
Двое омичей продали контрафактный алкоголь на 11 млн рублей и попали за решетку
19:12
Опубликованы детали о будущем малыше Меган Маркл и принца Гарри
19:08
Степаненко обвинили в появлении у Петросяна ребенка от молодой актрисы
18:59
Pokemon Go появилась в России
18:26
Полуголую Собчак разнесли за пошлость
18:26
Пенсионерка стала жертвой 21-летнего лихача
18:20
"Выхожу из депрессии": Билан рассказал о своем недуге
18:14
Под Волгоградом женщина одним ударом ножа убила мужа
18:03
"ЕР" встала на защиту граждан предпенсионного возраста
17:52
Породниться с Пьехой: внебрачный сын Броневицкого получил результаты ДНК-теста
17:47
Грудинин влез в разборки Тимати и дагестанского бойца
17:21
Пенсионерка из Ижевска обворовала посетителя кафе
17:05
Рулька по-самарски
16:59
Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями
16:58
В Казани на зебре иномарка насмерть сбила 10-летнюю девочку
16:50
Блинчики Путина поразили Си Цзиньпина
16:48
"Руки Вверх" раскачают "Танцами" Adrenaline Stadium
16:48
Вика Цыганова выступит с юбилейной программой "30 лет на сцене"
16:45
Маленькая дочь Виторгана поседела от переживаний
16:41
В Крокусе состоится юбилейный концерт легендарной группы A’STUDIO
16:41
"Иванушки INTERNATIONAL" выступят в клубе Adrenaline STADIUM
16:41
Группа "Пикник" выступит в Крокусе с новой программой
16:30
В Екатеринбурге загорелся трамвай с пассажирами
16:21
Максакова расправилась с болтливой бывшей женой Вороненкова
16:12
Инфицированный Леонтьев оставил странное послание
15:28
Летучая сразила народ экстремальным декольте
15:27
Все дороги ведут в Рим: "отравителей" Скрипалей сдал Аполлон
15:24
Беременную любовницу Серова избили в гостях у Малахова
15:05
По стопам Петросяна: Звягинцев развелся с супругой и стал завидным женихом
15:04
Движение вверх: ГК "КОРТРОС" наращивает прибыль
14:54
Явка москвичей на выборах мэра осталась на уровне 2013 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременную любовницу Серова избили в гостях у Малахова
Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову
Звезду "Дома-2" госпитализировали после гнусной драки у Малахова
Беременная от Серова звезда "Дома-2" отключилась на руках у Малахова
Жена и любовница 87-летнего Краско сцепились у Шепелева
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
Экономика

Госдума сосредоточится на социально-экономических вопросах

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Осеннюю сессию 2018 нижняя палата посвятит решению социальных и экономических вопросов. Парламентариям предстоит рассмотреть нормативно-правовые акты, касающиеся бюджетного процесса, совершенствованию пенсионного законодательства, межбюджетного процесса, а также многие другие актуальные вопросы. О приоритетах законодателей на ближайшие несколько месяцев рассказал председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.  
прочитано 291 раз

Бюджетный процесс 

ПО ТЕМЕ

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Как Госдума будет работать в осеннюю сессию

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Перед нижней палатой стоит задача рассмотреть проекты трехлетнего федерального бюджета, а также всех внебюджетных фондов, прежде всего, Пенсионного. По словам Макарова, эта работа в комитете по бюджету идет уже сейчас. "Все необходимые заключения – Счетной палаты, позиции профильных комитетов уже получены", – сказал парламентарий. 

В конце сентября депутаты будут рассматривать отчет об исполнении бюджета, проанализируют результаты, выделят имеющиеся проблемы, чтобы учесть их при рассмотрении главного финансового закона страны на 2019-2021 годы. А уже 1 октября правительство должно внести на обсуждение нижней палаты проекты трехлетнего федерального бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда. На рассмотрение этих документов у Госдумы есть 60 дней.  

"Работа предстоит огромная, потому что надо рассмотреть не только сам проект бюджета, но каждую государственную программу", – отметил Макаров. По поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина уже сейчас в рамках так называемого нулевого чтения все думские комитеты вместе с кабинетом министром ведут работу по рассмотрению госпрограмм. В них, подчеркнул парламентарий, должны быть отражены все приоритеты развития страны, о которых говорил президент России Владимир Путин.  

"Сегодня мы можем констатировать, что восемь триллионов рублей, необходимые для реализации национальных проектов, на эти шесть лет найдены", – сказал Макаров.  

Парламентарии также проконтролируют создание Фонда развития в рамках федерального бюджета. Соответствующее решение нижняя палата приняла в прошлую сессию. В Фонд должна поступить колоссальная сумма – порядка 3,6 триллиона рублей в ближайшие шесть лет. Эти деньги, уточнил Макаров, пойдут на крупные инфраструктурные проекты, от которых будет зависеть развитие отечественной экономики.

Фото: vk.com/duma

Совершенствование межбюджетных отношений 

Особое внимание законодатели уделят совершенствованию межбюджетных отношений, что логично, ведь в процессе реализации масштабных госпрограмм центр должен учитывать планы развития субъектов Федерации. В связи с этим, рассказал председатель думского комитета по бюджету и налогам, существенно вырастут трансферты из федерального в региональные бюджеты. 

При этом большая часть средств на реализацию нацроектов и госпрограмм в субъектах Федерации – 95% – будет выделена из федерального бюджета. "Они должны не только дойти до регионов, но и быть очень точно распределены по тем задачам, которых необходимо достигнуть", – подчеркнул законодатель. 

Андрей Макаров. Фото: vk.com/duma

По его словам, предстоит решить множество актуальных вопросов, связанных с демографией, образованием, здравоохранением, в том числе по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям.  

Настройка пенсионной системы 

Еще один приоритетный вопрос для законодателей в новом политическом сезоне - совершенствование пенсионного законодательства. Макаров отметил, что основой являются предложения, внесенные президентом на рассмотрение нижней палаты. Помимо поправок в законопроект о настройке пенсионной системы, предлагаются, помимо прочего, изменения в налоговое законодательство (сохранение льгот для пенсионеров по земельному налогу и налогу на имущество), Уголовный, Административный кодексы.  

Важным вопросом парламентарий назвал предложение о введении уголовной ответственности за нарушение работодателем прав лиц предпенсионного возраста.

"Это важнейший закон, призванный исключить возможность дискриминации по возрасту недобросовестным бизнесом, недобросовестными работодателями", – пояснил депутат.

В процессе совершенствования пенсионной системы важно также сохранить региональные и местные льготы для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, добавил он. 

Для реализации всех этих задач особую значимость приобретает работа тематической межфракционной рабочей группы, созданной по инициативе председателя нижней палаты, отметил Макаров. Он заверил, что она продолжит свою деятельность и после принятия законопроектов, чтобы осуществлять постоянный мониторинг их реализации на практике. 

Фото: vk.com/duma

Налоговое законодательство 

Дума продолжит работу и по совершенствованию фискальной системы. "Будет сохранено главное – стабильность и неизменность в течение как минимум ближайших шести лет налоговой нагрузки", – рассказал Макаров.

По его словам, депутатам предстоит решить вопрос неналоговых платежей. "Предполагается, что основные такие платежи войдут в Налоговый кодекс, и изменение ставок и нагрузки станет практически невозможным", – уточнил парламентарий, добавив, что это положение одобрено бизнес-сообществом.

Фото: vk.com/duma 

Еще одно направление совершенствования фискальной системы – вывод из тени тех, кто не платит налоги и сборы, повышая тем самым нагрузку на предприятия и тех, кто действует в легальном поле. В связи с этим особую актуальность приобретает регулирование сектора самозанятых – фрилансеров (няни, репетиторы и прочие), которые получают за свой труд деньги, но не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Правовой статус таких лиц депутаты закрепили в Гражданском кодексе в июле. Соответствующая работа велась по поручению президента. Благодаря этому российские граждане смогут заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности без оформления в качестве индивидуального предпринимателя и не регистрируя юридическое лицо.  

Глава думского комитета по бюджету и налогам подчеркнул, что регулирование вопроса самозанятых граждан не должно привести к появлению для них каких-либо обременений. "Должен быть максимально простой режим уплаты", – сказал он. Макаров отметил, что режим налогообложения для самозанятых будет тестироваться весь 2019 год в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской области, а также в Татарстане. 

Работать по-новому 

Осенняя сессия Госдумы будет самой короткой, она завершится региональной неделей с 24 по 31 декабря. С началом нового сезона в графике законодателей произошли изменения. 

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma

Количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех в неделю. Они будут проходить во вторник, среду и четверг и 10:00 до 14:00 без обедов. Благодаря этому депутаты смогут уже в середине четверга разъезжаться в регионы для нескольких полноценных дней работы с избирателями.    

Всего на рассмотрении нижней палаты находятся 1118 законопроектов, из них 406 – на стадии предварительного рассмотрения в комитетах. Также парламентариям предстоит завершить разбор законодательных завалов, рассмотрев оставшиеся от прошлых созывов Госдумы нормативно-правовые акты. В настоящий момент таких документов насчитывается 55 штук.  

Автор: Иван Поляков12 сентября 2018, 16:03

комментарии

Политика

Япония грубо отказала Путину
Лавров выказал бурю эмоций на подкол Путина
Готового напасть на Россию Порошенко поставили на место
Осмелевший Порошенко приготовился атаковать Россию

Шоу-бизнес

"Кидаю ему пеленку": Андрей Чадов рассказал о своем кусающемся малыше
Откровенное признание Баскова об отношениях с Лопыревой
Зудина в реанимации насладилась счастьем с любимым мужчиной
Принял удар на себя: Овечкин спас жену от тяжелых увечий

Проишествия

Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
Глава "Газпрома" попал в аварию
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

"Мне сложно говорить": Гагарина о потере половины семьи

Артистка высказалась о личной жизни
Шоу-бизнес

"Я в афиге!": Григорьев-Апполонов заявил о раке и операции

Певец уехал за границу
Шоу-бизнес

Красавица Арнтгольц сверкнула кольцом и спрятала живот

Актриса стала телеведущей
Шоу-бизнес

Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке

Скандал вокруг юмориста и его бурной личной жизни не утихает

Гороскоп

Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть
Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка
Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс

Фоторепортажи

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

Спорт

"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России
Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову

Регионы

Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
Землетрясение на Урале попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru