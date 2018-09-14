Удар по самому больному: Москва нашла слабое место Вашингтона

В России существует план по отказу от доллара. О его подробностях в кулуарах Восточного экономического форума – 2018 рассказал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, одно из основных направлений работы - ускоренный переход на другие валюты в торговле с зарубежными партнерами.



Кроме того, банкир отметил такую меру, как перевод юридических адресов крупнейших отечественных холдингов в российскую же юрисдикцию. Говоря о тех юридических и физических лицах, которые попали под американские санкции в апреле этого месяца, прежде всего о компании "РУСАЛ", Костин отметил, что зарубежная регистрация "усложняет выполнение дальнейших задач".

Глава ВТБ озвучил предложение о размещении еврооблигаций на российский площадке, а также об отказе от первичного депозитария в виде Euroclear. Кроме того, предлагается лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они действовали по единым правилам.

Ранее эксперты заявили, что дальнейшее санкционное обострение приведет к ускорению перехода стран на национальные валюты при взаиморасчетах. Аналитики подчеркнули, что Россия обсуждает этот шаг со своими крупнейшими азиатскими партнерами – Китаем и Индией, переговоры на эту тему идут с Ираном, Турцией и другими странами.

На фоне разговоров об отказе от доллара российскую валюту продолжает лихорадить. Волатильность рубля остается на крайне высоком уровне из-за новых американских санкций и ожиданий от введения дополнительных пакетов экономических ограничений.

Несколько дней назад в ходе торгов на Московской бирже американская валюта пробила планку в 70 рублей, евро вырос до 81 рубля. Позже российская валюта отыграла часть падения. Однако эксперты призвали не расслабляться: впереди у "деревянного" новые испытания.