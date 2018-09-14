Удар по самому больному: Москва нашла слабое место Вашингтона
Кроме того, банкир отметил такую меру, как перевод юридических адресов крупнейших отечественных холдингов в российскую же юрисдикцию. Говоря о тех юридических и физических лицах, которые попали под американские санкции в апреле этого месяца, прежде всего о компании "РУСАЛ", Костин отметил, что зарубежная регистрация "усложняет выполнение дальнейших задач".
Глава ВТБ озвучил предложение о размещении еврооблигаций на российский площадке, а также об отказе от первичного депозитария в виде Euroclear. Кроме того, предлагается лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они действовали по единым правилам.
Ранее эксперты заявили, что дальнейшее санкционное обострение приведет к ускорению перехода стран на национальные валюты при взаиморасчетах. Аналитики подчеркнули, что Россия обсуждает этот шаг со своими крупнейшими азиатскими партнерами – Китаем и Индией, переговоры на эту тему идут с Ираном, Турцией и другими странами.
Отказ от доллара неизбежен: Китай будет учиться у Россииhttps://t.co/u8tMx9BAdZ pic.twitter.com/zKT1NvIHFo— Финобзор (@finobozrenie) 11 сентября 2018 г.
На фоне разговоров об отказе от доллара российскую валюту продолжает лихорадить. Волатильность рубля остается на крайне высоком уровне из-за новых американских санкций и ожиданий от введения дополнительных пакетов экономических ограничений.
Несколько дней назад в ходе торгов на Московской бирже американская валюта пробила планку в 70 рублей, евро вырос до 81 рубля. Позже российская валюта отыграла часть падения. Однако эксперты призвали не расслабляться: впереди у "деревянного" новые испытания.
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