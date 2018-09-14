Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 7,5%. Эксперты отмечают, что основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки.

Решение Центробанка не совпало с прогнозами экспертов, передает Telegram-канал "Говорит Москва". Аналитики отмечали, что ЦБ намерен изменить риторику в сторону потенциального повышения ставки, но не повышать ее.

