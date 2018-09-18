Шведы задумались о покупке мусора из России

Посол Швеции в России Петер Эриксон рассказал о планах страны закупать у российской стороны мусор, передает портал newizv.ru. Ежегодно в стране образуются порядка 60 миллионов тонн твердых отходов. Ими-то и заинтересовались европейские партнеры, поскольку перерабатывают мусор в энергию по технологии Waste-to-energy. Посол отметил, что Швеции не хватает собственных отходов, поэтому она получает их из других стран.
Артиста вынуждали подписать контракт
Актера поймали на слове во время интервью
Девушка уже много лет рядом с юмористом
Артист проходит реабилитацию