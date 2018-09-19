Госдума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост

Реализация федеральной научно-технической программы по развитию сельского хозяйства до 2025 года, ход полевых работ в текущем году – эти и многие другие вопросы были в центре внимания на правительственном часе, состоявшемся в Госдуме в среду, 19 сентября. Перед парламентариями выступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.



Достойные результаты

Прошедший правительственный час стал первым для Дмитрия Патрушева с момента его назначения главой Минсельхоза, а также первым мероприятием такого рода в рамках осенней сессии Госдумы в этом году.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что между парламентариями и министерством складываются конструктивные отношения, которые позволяют всем фракциям активно участвовать в работе по повестке ведомства, решать проблемы жителей села, повышать эффективность сельского хозяйства как сектора экономики.

Рассказывая о достигнутых отечественной сельскохозяйственной отраслью результатах, Патрушев отметил, что общая площадь посевов в России составила 79 миллионов гектаров, из них яровыми культурами засеяно 52,5 миллиона. Под элитные семена отдано порядка шести миллионов гектаров земли, озвучил цифры министр.

По его словам, в правительстве по итогам года ожидают урожай зерна на уровне 105 миллионов тонн. "Это достойный урожай, который позволит гарантировать аграриям хорошие цены", – отметил Патрушев, добавив, что этот показатель выше среднего за последние годы.

Говоря о текущей работе, глава Минсельхоза заявил, что в настоящее время обмолочено 73% зерновых культур, что позволило получить более 91 миллиона тонн зерна. Кроме того, аграрии соберут 16 миллионов тонн масличных, благодаря чему будет увеличено производство растительного масла. Что касается овощей открытого грунта, то их урожай ожидается на уроне миллиона тонн, рассказал министр парламентариям.





Законодатели поинтересовались у главы ведомства возвращением в оборот пахотных земель. Патрушев ответил, что работа в этом направлении активно ведется. "Планируем ввести порядка миллиона гектаров таких земель", – подчеркнул министр. По его словам, этот процесс будет идти рука об руку с созданием новой инфраструктуры, которая позволит эффективно использовать полученный урожай.

Вместе с тем министр отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий регионы могут потерять около шести миллиардов рублей. Фракция "Единой России" спросила министра о том, как будут компенсироваться потери аграриев. "Мы посчитаем ущерб по субъектам Федерации и будем заявлять в правительство о компенсации товаропроизводителям", – заявил Патрушев.

Наращивать экспорт, развивать импортозамещение

Глава Минсельхоза также затронул тему импортозамещения в российском агропромышленном комплексе. Он посетовал, что пока отечественные технологии не находят широкого применение на селе. Решить эту проблему, рассказал Патрушев, должна федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года. Импортозамещение в этой отрасли должно коснуться прежде всего обеспеченности семенами, отметил руководитель ведомства.

Патрушев подчеркнул, что в настоящее время доля импорта семенного картофеля составляет 80%, семян-гибридов иностранной селекции – 98%. "Аналогичная ситуация сложилась по целому ряду других видов продукции, сырья и продовольствия", – указал министр. По его словам, модернизация отечественной сельскохозяйственной отрасли создаст на российском рынке экспортно-ориентированный агропромышленный сектор.





Поставки продукции отечественного агропромышленного комплекса в первом полугодии 2018 года выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказал Патрушев. По его словам, к 2024 году экспорт сельхозпродукции из России в денежном выражении может составить до 50 миллиардов долларов.

Вопросы, требующие решения

В ходе правительственного часа спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в сельскохозяйственной отрасли есть ряд вопросов, которые, по мнению представителей всех фракций, требуют решения. Среди них председатель нижней палаты выделил компенсацию расходов на горючее, обеспечение молоком школьников.

Другой, более масштабный вопрос, подчеркнул спикер, связан с комплексным социальным развитием села. Законодатель посетовал, что во многих ведомствах этот аспект рассматривается по остаточному принципу.

В связи с этим Володин поручил проработать варианты, как сделать Министерство сельского хозяйства ведомством, которое действительно взяло бы на себя ответственность за социальное развитие села.





"Сегодня министерство участвует в реализации этих программ как ведомство, согласующее те или другие направления. Если говорить о сельских дорогах – согласование по сельским дорогам, если говорить ФАПы – то в этом вопросе согласование, но не несет непосредственно ответственности". – подчеркнул Володин. По его словам, это приводит к тому, что программы развития на селе реализуются не так эффективно, как в городах.

Председатель нижней палаты дал указание проработать соответствующие вопросы председателю думского комитета по аграрным вопросам Владимиру Кашину и вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову.

Спикер выразил надежду, что в ходе совместной работы будут сформулированы предложения, которые затем направят в кабмин. "Чтобы вопросы, поставленные президентом по развитию сельского хозяйства, которые мы отрабатываем совместно с правительством, нашли отражения в этих рекомендациях", – подчеркнул Володин. По его словам, должна быть конкретная помощь и поддержка со стороны Госдумы, чтобы селяне это почувствовали.



Село в приоритете

Развитие села и аграрного производства – один из основных вопросов в социально-экономической повестке Госдумы седьмого созыва. В декабре прошлого года в нижней палате прошли масштабные парламентские слушания по социальным и правовым аспектам развития сельскохозяйственных территорий. Вместе с депутатами и представителями исполнительной власти в дискуссии приняли участие более 300 аграриев со всей страны.





Участники мероприятия обсудили достигнутые результаты, обозначили ключевые проблемы отрасли и предложили ряд инициатив по их решению. Помимо прочего, были озвучены предложения о создании новой инфраструктуры на селе и более активном привлечении инвесторов, о реализации государственной программы льготного кредитования на строительство малоэтажного жилья в сельской местности, а также многие другие инициативы.

В июле этого года Госдума поддержала сельхозпроизводителей, одобрив предложение профильного министерства о выделении дополнительно пяти миллиардов рублей компенсации из резервного фонда в связи повышением затрат на горюче-смазочные материалы.