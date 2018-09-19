Как цифровые технологии упрощают жизнь бизнесу

В прошлом году Федеральной налоговой налоговой службой был проведен опрос среди самозанятых граждан и тех, кто трудится без регистрации. Налоговиков интересовало, в чем люди видят главное препятствие на пути к легализации собственного бизнеса. Оказалось, что во многом виновата "бумажная волокита".



Человечество живет в эпоху стремительного развития технологий. Мир быстро меняется, и системе, привыкшей к старым правилам игры, приходится подстраиваться под новые реалии.

Глобальный тренд на цифровизацию экономики не обошел стороной и Россию. Так, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин ранее заявил, что ведомство в следующем году запустит приложение, благодаря которому зарегистрироваться можно будет всего лишь за пару минут.

Активно развиваются и инструменты, которые упрощают жизнь уже действующему бизнесу. Наглядный пример – онлайн-кассы. За последнее время они стали настоящим проводником информации для предпринимателей. Теперь уже вряд ли возможно представить себе современный бизнес без этой технологии.

Руководитель направления развития облачного ритейла МТС Олег Сушков отметил, что с их помощью можно отслеживать продажи, в режиме онлайн анализировать влияние внешних факторов на коммерческий процесс. По его словам, грамотное использование товароучетной системы позволяет поднять продажи на 5-20%, при этом избежав траты большого количества времени на учет и приемку товара.





Как показывает практика, для малого и среднего бизнеса удобство расчетно-кассового оборудования является ключевым фактором при выборе банка. Эксперты отмечают: кредиты постепенно уходят в прошлое. Аналитики приводят статистику, согласно которой, займы в сегменте малого бизнеса занимают не более 6%.



Представители банковского сервиса для предпринимателей "ДелоБанк" сетуют на большое количество "паразитных" операций, с которыми сталкиваются представители любого бизнеса в нашей стране. По их словам, если человек решает заняться собственным делом, то ему приходится осваивать огромные массивы знаний, становясь бухгалтером, юристом и даже курьером в одном лице.



Банки же перестали получать доход от кредитования микробизнеса. Сейчас речь идет о том, какую реальную пользу может дать бизнесмену работа с кредитным учреждением. Эксперты уверены: в сложившейся ситуации банки могут освободить предпринимателей от поездок в офисы, проверок контрагентов и всевозможной рутины.





К примеру, в "ДелоБанке" действует “светофор”, показывающий степень надежности контрагента перед оплатой. Теперь решить любую проблему можно дистанционно. Обслуживание в "ДелоБанке" особенно выгодно для тех, кто не может позволить себе нанимать штат разных специалистов.

Цифровые технологии – это реалии сегодняшней жизни. Чтобы выжить, бизнесу важно своевременно, а главное, грамотно подстроиться под стремительно меняющиеся условия. Компании, которые не хотят отказываться от старых правил игры, могут очень быстро сойти с дистанции. Но цифровизация – это не только вызов, но и новые возможности, в том числе для высокотехнологичных стартапов.