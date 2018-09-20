Украина провалила переговоры с МВФ

Переговоры властей Украины с миссией Международного валютного фонда фактически закончились провалом, передает RT со ссылкой на украинских журналистов. Стороны должны были подписать меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования. Однако представители МВФ выдвинули условие, согласно которому Киев не получит денег до тех пор, пока Верховная рада не примет бюджет на 2019 год. Разрешить это противоречие в ходе дискуссий не удалось.