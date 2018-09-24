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Экономика

Почему Центробанк обанкротил "Югру"

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Союз вкладчиков России сообщил новые подробности о деле лишения лицензии банка "Югра". Оказывается, банк выполнил все предписания регулятора, но, несмотря на это, ЦБ ввел в нем временную администрацию.
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Новые факты в деле о лишении лицензии "Югры", которое тянется уже больше года, изложены в открытом письме Союза вкладчиков в Госдуму. Общественная организация утверждает, что банк "Югра" на самом деле исполнил все предписания и требования регулятора, но руководство Центробанка все равно пошло на крайние меры.

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Детали взаимоотношений "Югры" и регулятора, по версии Союза вкладчиков, такие: 6 июля 2017 года по указанию первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина руководству банка "Югра" было вынесено предписание о доформировании резервов на сумму 13,4 миллиардов рублей в срок до 15:00 7 июля 2017 года. Предписание было вручено представителю банка 6 июля в 22:00.

Несмотря на жесткие сроки для выполнения требования, банк днем 6 июля, еще до получения предписания, увеличил размер собственных средств до 45 миллиардов рублей, из которых он и выделил деньги на выполнение предписания регулятора. Необходимые документы о выполнении требования ЦБ поступили в Банк России 7 июля в 15:05 и в 17:45, как того и требовал регулятор.

Но, тем не менее, Тулин подписал приказ № ОД-1901 о введении временной администрации по управлению "Югрой", указав в качестве основания снижение собственных средств банк более чем на 30%.

Оказалось, чтобы лишить банк лицензии, нужно просто использовать правильную отчетность того же банка, например, за 5 июля 2017 года, когда предписания о доформировании резервов еще не было даже в проекте, и соответственно увеличения капитала кредитной организации даже логически не могло быть, сообщают в Союзе вкладчиков.

Общественная организация просит обеспечить государственную защиту прав более 34 тысяч граждан, пострадавших от действий Центробанка и инициировать парламентского расследования деятельности руководителей Банка России.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года. а в начале августа у банка  была отозвана лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.

24 сентября 2018, 15:05

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