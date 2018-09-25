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Экономика

Америка хочет утопить рубль

Фото: Dni.ru
Укрепляющийся в последние дни рубль раздражает американских инвесторов. Они начали активную игру на понижение российской валюты.
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Комиссия по фьючерсной торговле США сообщает, что инвесторы на Чикагской бирже за последнюю неделю нарастили количество коротких позиций по рублевым фьючерсам (на ослабление валюты) с 5303 до 8639. Объем длинных позиций (на укрепление) сократился с 8197 до 4809.

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Такая разница между длинными и короткими позициями стала отрицательной впервые с августа 2017 года, пишет РИА Новости.

Между тем как раз последние семь дней рубль серьезно укрепляет свои позиции. Начавшееся в августе падение уже практически отыграно: официальный курс Центробанка на завтра составляет 65,82 рубля за доллар и 77,38 рубля за евро. Напомним, что за последний месяц доллар взлетал в цене до 70 рублей, а евро стоил за 80.

Курс рубля начал резко падать 8 августа, в этот день США объявили о двух новых пакетах антироссийских санкций. Поводом для ограничительных мер послужило якобы использование Россией химического оружия на территории Великобритании, а именно отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

 

 

Эксперты тогда давали мало шансов на рост российской валюты, а инвесторы во всем мире стали с осторожностью смотреть на рубль. Самые пессимистические прогнозы гласили, что к концу 2018 года все сбережения граждан России, которые хранятся на счетах в российских банках, могут или полностью сгореть, или обесцениться.

В экономическом блоке правительства россиян успокоили: там сказали, что причин для беспокойства нет – у финансовой системы страны достаточно ресурсов и возможностей для стабилизации валютного рынка.

Автор: Александр Комаров25 сентября 2018, 17:01

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