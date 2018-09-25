Америка хочет утопить рубль

Укрепляющийся в последние дни рубль раздражает американских инвесторов. Они начали активную игру на понижение российской валюты.

Комиссия по фьючерсной торговле США сообщает, что инвесторы на Чикагской бирже за последнюю неделю нарастили количество коротких позиций по рублевым фьючерсам (на ослабление валюты) с 5303 до 8639. Объем длинных позиций (на укрепление) сократился с 8197 до 4809.

Такая разница между длинными и короткими позициями стала отрицательной впервые с августа 2017 года, пишет РИА Новости.

Между тем как раз последние семь дней рубль серьезно укрепляет свои позиции. Начавшееся в августе падение уже практически отыграно: официальный курс Центробанка на завтра составляет 65,82 рубля за доллар и 77,38 рубля за евро. Напомним, что за последний месяц доллар взлетал в цене до 70 рублей, а евро стоил за 80.

Курс рубля начал резко падать 8 августа, в этот день США объявили о двух новых пакетах антироссийских санкций. Поводом для ограничительных мер послужило якобы использование Россией химического оружия на территории Великобритании, а именно отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Эксперты тогда давали мало шансов на рост российской валюты, а инвесторы во всем мире стали с осторожностью смотреть на рубль. Самые пессимистические прогнозы гласили, что к концу 2018 года все сбережения граждан России, которые хранятся на счетах в российских банках, могут или полностью сгореть, или обесцениться.

В экономическом блоке правительства россиян успокоили: там сказали, что причин для беспокойства нет – у финансовой системы страны достаточно ресурсов и возможностей для стабилизации валютного рынка.