Новые тарифы ЖКХ шокируют россиян

В 2019 году потребителей коммунальных услуг ждет нововведение. С 1 июля, согласно индексации, будут установлены новые тарифы ЖКХ.

Оплата ЖКХ по новым правилам ожидаемо шокируют наших соотечественников. Во-первых, в квитанциях появится новая строчка, во-вторых, россиянам придется платить НДС за услуги ЖКХ по новой ставке. О "сюрпризах" тарифов за жилищно-коммунальные услуги рассказал эксперт "Института экономики города" Дмитрий Гордеев.

По его словам, согласно Жилищному кодексу России, предельный индекс роста платы за тарифы по ЖКХ устанавливается один на все шесть коммунальных услуг. Это холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электро– и газоснабжение.

"Общая стоимость услуг должна вырасти на 4,1%, поэтому увеличение раскидают в разных пропорциях на все услуги", – цитирует Гордеева "Московский комсомолец". Эксперт отметил, что в последние годы "газовиков, энергетиков, тепловиков обычно не обижают индексацией, а водоканалам почти ничего не остается". Из-за того, что им недоповышают тарифы ЖКХ, они не могут развиваться и повышать качество воды.

Примечательно, что в некоторых регионах нашей страны появилась ему одна коммунальная услуга. Это сбор и вывоз бытовых отходов. Это новая строчка в квитанциях по оплате ЖКХ. Дмитрий Гордеев отметил, что увеличение тарифа ЖКХ по ней не ограничивается предельным индексом в 4,1%.

Эксперт озвучил неприятный для потребителей коммунальных услуг прогноз. Возможно, что стоимость услуги по вывозу мусора со следующего года будет в разы выше, чем до реформы обращения с отходами. Таким образом, тарифы ЖКХ обещают россиянам в 2019 году новые сюрпризы. Возможно, нововведения по тарифам за коммуналку заставят многих потуже затянуть ремешки.