Генпрокурора просят защитить вкладчиков "Югры"

Вкладчики признанного банкротом банка "Югра" смогли достучаться до высших эшелонов власти. Решить их проблемы попросили генпрокурора Юрия Чайку.

Депутатский запрос по поводу претензий, изложенных в открытом письме Союза вкладчиков, направил в прокуратуру Игорь Сухарев. Парламентарий отреагировал на наказ своих избирателей, попросивших его дать ход обращению, направленному общественной организацией в Госдуму.

Активисты настаивают на том, что Центробанк России своими действиями нарушил финансовые интересы граждан и бизнеса. Лидер Союза вкладчиков Николай Николаев также лично обратился к депутату Сухареву. Реакция из Госдумы последовала оперативно.

Депутат написал письмо генпрокурору, в котором ссылается на обращение вкладчиков и просит по существу рассмотреть факты ликвидации Центробанком банка "Югра".

Его вкладчики утверждают, что регулятор несколько раз нарушил законодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры" и вводил в банке временное управление.

Союз вкладчиков России представляет интересы более чем 35 тысяч физических лиц и предпринимателей, которые потеряли в закрытых банках свои средства.





Организация за последний год превратилась в заметную общественную силу: она приняла активное участие в предвыборной кампании, распространив призыв поддержать свои требования среди кандидатов и получила множество голосов в свою поддержку. Вкладчики искали союзников в лице Патриарха Кирилла, депутатов Думы и добились того, чтобы их приняли в управлении делами президента.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года, а в начале августа у банка была отозвана лицензия. 26 сентября 2018 года Московский арбитражный суд признал финансовую организацию банкротом. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.