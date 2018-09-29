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Экономика

Володин направил проект бюджета в профильный комитет Думы

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил проект бюджета на будущий год в профильный комитет палаты. Сегодня, 29 сентября документ был внесен правительством в Думу, депутаты рассмотрят его в первом чтении 24 октября.
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Как сообщил Володин, комитет по бюджету и налогам уже сегодня начнет работать с главным финансовым документом страны. 1 октября проект бюджета рассмотрит Совет Госдумы, затем он будет направлен в регионы.

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"Нам крайне важно до рассмотрения главного финансового закона страны в первом чтении скрупулезно изучить его. Особое внимание необходимо уделить реализации послания президента и майского указа", – сказал спикер.

По его словам, в бюджете должны быть отражены целевые показатели, поставленные президентом. Это вопросы, связанные с увеличением продолжительности жизни и повышения ее качества, развития медицины и образования, ускорения технологического развития, устойчивого экономического роста и увеличения реальных доходов наших граждан.

Фото: duma.gov.ru

Сегодня, 29 сентября в Госдуму поступил пакет документов федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Правительство внесло его в двух видах: в электронном и на бумажном носителе. Госдума планирует принять бюджет до конца ноября после широкого обсуждения в комитетах и регионах.

В проекте бюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Таким образом, бюджет планируется профицитным.

Фото: duma.gov.ru

Как ранее сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, новшество этого года связано с тем, что большая часть материалов будет представлена в Госдуму в цифровом формате. Депутат рассказал, что в таком виде будут внесены паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие материалы.

Что касается бумажного формата, в нем правительство внесло текст самого закона о федеральном бюджете, пояснительную записку к документу, приложения, а также нормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.  

Андрей Макаров (справа) Фото: duma.gov.ru

Также в традиционном виде на рассмотрение депутатов поступили  Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России и прогноз социально-экономического развития страны на очередной финансовый год и плановый период.

Автор: Александр Комаров29 сентября 2018, 13:42

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