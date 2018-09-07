Собянин и Силуанов договорились о сохранении бюджета Москвы

Бюджетную политику Москвы необходимо сохранить. К такому выводу пришли мэр столицы Сергей Собянин и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов в ходе дискуссии в рамках Московского финансового форума 2018. В настоящий момент Москва отчисляет в федеральный бюджет около 1,5 триллиона рублей. Эти средства в дальнейшем направляются на развитие регионов.

По словам градоначальника, разговоры о том, что высокие доходы Москвы как-то вредят развитию регионов лишены реальных оснований. "Наоборот – 60% всего того, что перечисляется в бюджеты на территории Москвы идёт в федеральный бюджет". – подчеркнул Собянин. Главным выгодополучателем от развития Москвы является в том числе федеральный бюджет, средства из которого затем впоследствии на помощь регионам.

"Мне кажется, в этом мы находим с Антоном Германовичем (Силуановым. – Прим.Ред.) консенсус", – сказал градоначальник. Мэр подчеркнул, что столица взяла на себя обязательство наращивать экономику, что позволит увеличивать размер отчислений в бюджет Федерации.

За последние восемь лет, уточнил Собянин, объем поступлений в общероссийский бюджет из Москвы вырос в 2,2 раза. За это же объем помощи регионам увеличился на 20%. "Это означает, что перераспределение происходит не в пользу регионов, а в пользу федерального бюджета", – сказал градоначальник, призвав не подменять отчисления в бюджет Федерации и помощь ее субъектам.





Стоит отметить, что с территории Москвы в федеральный бюджет поступает около 1,5 триллиона рублей, что практически обеспечивает все трансферты на поддержку регионов. Благодаря развитию экономики в столице обустраиваются новые общественные пространства, реставрируются памятники, что, в свою очередь, привлекает в город новые инвестиции, создает рабочие места.

В ходе дискуссии Антон Силуанов предложил зафиксировать условия межбюджетных отношений на шесть лет. "Чтобы субъекты Российской Федерации могли планировать свои доходные возможности и расходные обязательства", – заявил первый зампред правительства.





Сергей Собянин поддержал предложение федерального чиновника. "Это золотые слова, которые нужно высечь на камне", – сказал градоначальник и выразил Силуанову благодарность. По словам мэра, это "действительно правильная государственная позиция".

Напомним, в прошлом году на полях Московского финансового форума состоялась дискуссия между Собяниным и Силуановым. Тогда руководитель минфина предложил забрать часть ресурсов у столицы. В ответ мэр столицы подчеркнул, что Москва конкурирует не с другими российскими, а с мировыми городами.

"Отбирать и делить" – не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей", – напомнил градоначальник. Он подчеркнул, что изъятие доходов у Москвы приведет к торможению экономики столицы, снижению финансирования социальной сферы. "В результате потеряют все – и москвичи, и город, и страна", – сказал мэр.

