Чудесное исцеление слепой россиянки
Зрение ослепшей россиянке смогли вернуть врачи Научно-исследовательского центра офтальмологии. Хирурги Христо Тахчиди и Паоло Станг совершили настоящее чудо – они вживили Антонине электронный "глаз" – оснащенное множеством датчиков устройство, которое предает сигнал в мозг женщины.
Это вторая подобная операция, проведенная в России. "Первый пациент был мужчина, теперь это женщина, в декабре мы провели трансплантацию. Все хорошо идет, и мы уверены, что получим положительный результат, а женщина получит зрение", – приводит RT слова руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".
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