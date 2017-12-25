Ученые доказали пользу спорта в борьбе со старением

Регулярные занятия физкультурой спасут от болезни Паркинсона. Физическая активность не позволяет скапливаться в организме вредным белкам, выяснили медики.

Старческие заболевания вполне можно предотвратить, если не забывать о физических нагрузках. Упражнения помогут сохранить молодость, выяснили ученые из Университета Колорадо в США.

Использование беговой дорожки помогает сохранить и улучшить двигательные функции. Авторы исследования предположили, что во время бега повышается уровень белка DJ-1 = что, в свою очередь, препятствует накоплению в нейронах мозга белка альфа-синуклеина.

Эксперимент поставили на мышах. Клетки, в которых содержались подопытные, оборудовали колесами для бега. У части мышей эти приспособления заблокировали. А экспериментальная группа имела возможность регулярных тренировок. Чтобы подтвердить участие белка DJ-1 в сдерживании болезни Паркинсона за счет бега, ученые провели аналогичную серию экспериментов с генетически модифицированными животными, у которых этот белок не вырабатывался вовсе.

Всего одна неделя активных упражнений на колесе значительно повысила уровень DJ-1 в плазме крови и мышцах животных. При этом мыши с "выключенным" геном DJ-1 в целом проявляли меньший интерес к колесу и занимались меньше. Исходя из этих результатов, ученые предположили, что белок DJ-1 необходим для нормальной двигательной активности.

Под конец эксперимента исследователи получили уверенность: беговая дорожка спасает от болезни Паркинсона. Регулярная физическая активность в испытании позволяет больным животным лучше справляться с заданиями. Уровень белка DJ-1 у этой группы мышей был в целом выше, а накопление альфа-синуклеина в мозге – меньше, пишет MedicalXpress.

Ранее сообщалось о другом открытии медиков. Ученые выяснили, что бег с утра удлиняет части хромосом, отвечающие за долголетие. На длину так называемых теломеров – участков хромосом, отвечающих за здоровье – влияют физические нагрузки. Только бегать надо рано утром – Тмежду шестью и девятью часами утра.

