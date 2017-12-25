Ученые доказали пользу спорта в борьбе со старением
Старческие заболевания вполне можно предотвратить, если не забывать о физических нагрузках. Упражнения помогут сохранить молодость, выяснили ученые из Университета Колорадо в США.
Использование беговой дорожки помогает сохранить и улучшить двигательные функции. Авторы исследования предположили, что во время бега повышается уровень белка DJ-1 = что, в свою очередь, препятствует накоплению в нейронах мозга белка альфа-синуклеина.
Эксперимент поставили на мышах. Клетки, в которых содержались подопытные, оборудовали колесами для бега. У части мышей эти приспособления заблокировали. А экспериментальная группа имела возможность регулярных тренировок. Чтобы подтвердить участие белка DJ-1 в сдерживании болезни Паркинсона за счет бега, ученые провели аналогичную серию экспериментов с генетически модифицированными животными, у которых этот белок не вырабатывался вовсе.
В.И. ВЕРНАДСКИЙ:— Доктор Шишонин (@DoctorShishonin) 12 ноября 2017 г.
«Нет неизлечимых заболеваний,
Есть недостаток знаний.
И старение – это болезнь,
Которую можно лечить!» #КлникаДоктораШишонина #АлександрШишонин #Вернадский #старение #излечение #исцеление #омоложение #здоровье #медицина #ревитализация pic.twitter.com/v0TI85yxss
Всего одна неделя активных упражнений на колесе значительно повысила уровень DJ-1 в плазме крови и мышцах животных. При этом мыши с "выключенным" геном DJ-1 в целом проявляли меньший интерес к колесу и занимались меньше. Исходя из этих результатов, ученые предположили, что белок DJ-1 необходим для нормальной двигательной активности.
Под конец эксперимента исследователи получили уверенность: беговая дорожка спасает от болезни Паркинсона. Регулярная физическая активность в испытании позволяет больным животным лучше справляться с заданиями. Уровень белка DJ-1 у этой группы мышей был в целом выше, а накопление альфа-синуклеина в мозге – меньше, пишет MedicalXpress.
Ранее сообщалось о другом открытии медиков. Ученые выяснили, что бег с утра удлиняет части хромосом, отвечающие за долголетие. На длину так называемых теломеров – участков хромосом, отвечающих за здоровье – влияют физические нагрузки. Только бегать надо рано утром – Тмежду шестью и девятью часами утра.
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