Найден секрет стройной женской фигуры

Дамы с высоким уровнем дохода меньше подвержены ожирению, чем женщины из бедных слоев населения. Секрет стройности открыли американские ученые.

Почти половина женщин с низким доходом, принявших участие в исследовании, страдают ожирением. Ученые проанализировали данные за 2011-2014 годы. Избыточный вес зафиксирован у 45,2% представительниц слабого пола из беднейших слоев населения.

Принадлежность к среднему классу обязательной стройности тоже не гарантирует: здесь ожирением страдают 42,9% женщин. А вот среди дам с высоким доходом всего 29,7% толстых.

Как выяснилось, играет роль и уровень образования – малообразованные чаще страдают от излишнего веса. Причину исследователи не выяснили, но предположили, что женщины просто не понимают необходимости вести здоровый образ жизни, сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Dni.Ru писали и о другом мнении исследователей: погоня за идеальной фигурой может спровоцировать большое количество стрессов. Они рекомендуют принять свое тело таким, какое оно есть. По мнению ученых из Университета Флориды, так и достигается состояние счастья. Ведь это улучшает настроение, поднимает самооценку, уменьшает беспорядочное поведение в еде и снижает риск суицида.

В то же время любить себя надо в меру и не доводить дело до ожирения. Это наносит непоправимый вред организму, в частности лишний вес провоцирует развитие тяжелых форм рака у женщин. Неполезно ожирение и несовершеннолетним: исследования показали, что в мире насчитывается более 124 миллионов детей с избыточным весом.

Также исследователи пытались понять, почему американцы – самая толстая нация в мире. Специалисты выяснили, что калорийность пищи тут ни при чем. Все дело в образе жизни населения Соединенных Штатов – люди слишком мало двигаются. 51% американцев не знают, что такое физкультура и никогда ею не занимались. Это и является причиной, по которой они стремительно набирают вес и серьезно от этого страдают.