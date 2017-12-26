Найден легкий способ продления жизни

Ученые из Массачусетского технологического института изучили влияние загрязнения воздуха на продолжительность жизни. За последние годы в США он уменьшился.



Исследователи наблюдали за изменениями концентрации взвешенных в воздухе твердых частиц (аэрозолей) в приповерхностном слое атмосферы над США с 1990 по 2012 год. Затем они связали показатели с ожидаемым уровнем смертности при сердечно-сосудистых или респираторных заболеваниях.

Оказалось, что уровень загрязнения за последние годы уменьшился, несмотря на увеличение числа лесных пожаров. Примечательно, что снижение количества аэрозоля было в шесть раз больше, чем считалось. По словам специалистов, это означает падение числа преждевременных смертей от различных заболеваний, сообщает EurekAlert!

По словам ученых, уменьшение произошло потому, что в воздух вбрасывалось меньше загрязнителей. Выяснилось, что падение уровня загрязнения воздуха в США связано с большим увеличением продолжительности жизни людей.

Специалисты подчеркнули, что загрязнение окружающей среды, в том числе воды и воздуха, уносит больше жизней, чем стихийные бедствия, войны, болезни и голод. Они напомнили, что прогулки в парках и спокойных районах города с обилием растительности являются полезными для здоровья.

Ранее ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что плохая экология нарушает психику подростков. Загрязненная атмосфера оказывает влияние не только на физическое, но и на душевное здоровье подрастающего поколения. Повышенное содержание вредных выбросов в атмосфере в итоге влияет и на социальную обстановку.