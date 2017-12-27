Зрительница спасла известного ведущего от рака

Популярный в США телеведущий, 52-летний Пирс Морган рассказал, что внимательная зрительница спасла его от онкологического заболевания. Женщина заметила в эфире на его груди подозрительное пятно.

Американка Джиллиан Натталл, вовремя заподозрившая неладное, оказалась специалистом по меланоме. Она отправила Моргану письмо с призывом проверить странное пятно у врача.

"Пирс, я могу показаться сумасшедшей, но я просто смотрю Вашу программу, и у Вас на груди пятно", – цитирует строки послания Джиллиан Daily Mail. Телеведущий решил прислушаться к совету зрительницы и отправился к дерматологу.

Публикация от Piers Morgan (@thepiersmorgan) Ноя 13, 2017 at 7:17 PST

Специалист сообщил Пирсу, что он пришел вовремя. В ближайшем будущем пятно могло переродиться в меланому. Медики удалили опасное образование с груди Моргана. Теперь его здоровью ничто не угрожает.

Примечательно, что Натталл увидела опасное пятно во время документального цикла о серийных убийцах. Моргану этот факт показался ироничным. "Серийные убийцы непреднамеренно спасли мою жизнь", - отметил ведущий.

Публикация от Piers Morgan (@thepiersmorgan) Дек 24, 2017 at 12:19 PST

Меланома относится к злокачественным опухолям кожи. Иногда она локализуется в сетчатке глаза, слизистых оболочках. Является одной из наиболее опасных раковых опухолей человека, часто рецидивирует и метастазирует во все органы.