Зрительница спасла известного ведущего от рака
Американка Джиллиан Натталл, вовремя заподозрившая неладное, оказалась специалистом по меланоме. Она отправила Моргану письмо с призывом проверить странное пятно у врача.
"Пирс, я могу показаться сумасшедшей, но я просто смотрю Вашу программу, и у Вас на груди пятно", – цитирует строки послания Джиллиан Daily Mail. Телеведущий решил прислушаться к совету зрительницы и отправился к дерматологу.
Специалист сообщил Пирсу, что он пришел вовремя. В ближайшем будущем пятно могло переродиться в меланому. Медики удалили опасное образование с груди Моргана. Теперь его здоровью ничто не угрожает.
Примечательно, что Натталл увидела опасное пятно во время документального цикла о серийных убийцах. Моргану этот факт показался ироничным. "Серийные убийцы непреднамеренно спасли мою жизнь", - отметил ведущий.
Меланома относится к злокачественным опухолям кожи. Иногда она локализуется в сетчатке глаза, слизистых оболочках. Является одной из наиболее опасных раковых опухолей человека, часто рецидивирует и метастазирует во все органы.
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