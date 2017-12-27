Ученые победили ВИЧ наночастицами
Главное достоинство нового препарата – отсутствие вредного влияния на организм человека. Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы воспроизведения вируса. Однако из-за сильных побочных эффектов пациентам приходится периодически прекращать их прием на несколько недель. Тут-то враг и вылезает из окопов.
Решить проблему удалось группе молекулярных биологов из Йеля. Они проводили эксперименты не на реальных образцах клеток и вирусов, а на их виртуальных аналогах. Используя компьютерные модели, ученые изучали взаимодействие с вирусом известных науке веществ и лекарств, отобрав из них самое эффективное. Его и испытали на мышах.
"Одна доза наночастиц, начиненных нашим "веществом-1", защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель. "Вещество-1" способно бороться как с обычными клиническими штаммами ВИЧ, так и с его "неуязвимыми" версиями", – заявили исследователи изданию PNAS.
Как писали Dni.Ru, в России отмечен рост числа заболевших ВИЧ на 43,4% (49,67 случая на 100 тысяч населения против среднемноголетних – 34,64). "В январе-октябре 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года рост незначительный – на 0,9% (49,67 на 100 тысяч населения против 49,21)", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Эпидемия ВИЧ в России в 2017 году (свежая официальная статистика, кратко) - https://t.co/7FO6RV156H #СПИД #ВИЧ pic.twitter.com/e7OVzc2h5w— ВИЧ, СПИД, ЗППП (@aidsru) 25 декабря 2017 г.
При этом известно, что Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ. Впереди нашей страны по этому показателю находятся ЮАР и Нигерия. По словам исполнительного директора UNAIDS Мишеля Сидибе, Россия нуждается в ускоренном плане мер по борьбе с этим заболеванием. Он уверен, что у страны для этого есть все: научные достижения, ресурсы и четкое понимание характера эпидемии.
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