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Здоровье

Раскрыто удивительное свойство витамина D

Фото: GLOBAL LOOK press/Meider, M.
Британские ученые обнаружили новое полезное действие этого витамина. Они считают, что употребление беременными женщинами добавок с ним и фолиевой кислотой полезно для здоровья будущего малыша.
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Витамин D не только благотворно влияет на состояние плаценты, которая снабжает плод кислородом и питательными веществами. Как установили исследователи, он стимулирует иммунную систему ребенка в материнской утробе, способствуя развитию у него здоровых органов.

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По мнению специалистов, этот витамин улучшает маточно-плацентарный кровоток, нарушения которого наблюдаются примерно у 6% беременных, сообщает Daily Mail. Будущим мамочкам в Великобритании рекомендуется ежедневно употреблять около 400 микрограммов фолиевой кислоты и примерно десять микрограммов витамина D. Принимать добавки женщинам рекомендуется до зачатия или на ранних стадиях беременности.

Напомним, витамин D играет ведущую роль в регулировании процесса абсорбции кальция и стимуляции роста костной ткани. Кроме того, доказана его эффективность в профилактике рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки. Также он помогает в борьбе с болезнями сердца, ожирением и депрессией.

Однако полезны добавки с витамином D не всем. Ранее китайские ученые признали бесполезность добавок с кальцием и витамином D для пожилых людей, поскольку они не защищают их от переломов костей. Авторы научной работы выяснили, что употребление добавок не связано со снижением риска появления новых переломов независимо от дозы, пола пациента, содержания кальция в рационе или начальной концентрации витамина D в крови человека.

Автор: Людмила Фоканова28 декабря 2017, 10:00

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