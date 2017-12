Ученые нашли поводок для борьбы с курением

Нейроны, ответственные за тягу к никотину, нашли американские ученые. Отключение этого центра избавит человека от вредной привычки.

Исследователи установили, что никотин воздействует на мозговые рецепторы, выделяющие гормоны радости, в том числе дофамин. Во время эксперимента на мышах попытались выявить клетки, отвечающие на стимуляцию: шесть недель грызунов поили водой с содержанием никотина.

Опыт указал на нейроны, функции которых изменились под влиянием постоянного потребления никотина. Эти клетки исследователи назвали Amigo1. С зависимостью от никотина, как выяснилось, связаны две области мозга – медиальная (средняя) часть поводка и интерпедункулярное ядро.

Специалисты поставили мышей перед выбором – остаться в комнате с никотиновой водой или вернуться к обычной, и большинство грызунов выбрали первый вариант. Однако, когда подопытным приглушили Amigo1, вредная привычка пропала.



Исследования проводили нейробиологи Университета Рокфеллера в Нью-Йорке. По мнению ученых, таким же образом на никотин реагирует человеческий мозг: чем дольше человек курит, тем больше производится нарушающих механизм защиты веществ, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как писали Dni.Ru, регулярные физические нагрузки возбуждают чувствительные к никотину рецепторы головного мозга. Это значительно облегчает переходный период у курильщиков, которые решили избавиться от вредной привычки. Занятия физкультурой избавляют человека от желания курить, "синдром отмены" проходит легче, установили медики из Великобритании.

Теорию проверили на лабораторных мышах. По итогам экспериментов исследователи пришли к выводу: заняться физкультурой надо до отказа от табака. Физические нагрузки уменьшают тяжесть симптомов и способствуют полному избавлению от никотиновой зависимости.