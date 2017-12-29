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Странные находки врачей в вагинах

Кадр из сериала "Интерны"
Американские врачи назвали список вещей, которые были найдены в половых органах пациенток в 2017 году. Женщины прокомментировали неловкую ситуацию с обнаруженными в них предметами.
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Необычный список состоит из 16 пунктов. Некоторые из них по-настоящему удивляют, если учесть, что средняя глубина влагалища составляет всего 9,6 сантиметра.

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Из женских половых органов медики извлекли в этом году: велосипедный отражатель, губку, наушники, полотенце, ароматическое мыло, крышку от дезодоранта, крышку от бутылки, эрекционное кольцо с шипами, кремниевые шарики, мяч, телефон и деньги, глину, подсвечник, леденец, анальные шарики на порванной нитке, игрушечную волшебную палочку. В ряде случаев пациентки поделились комментариями относительно обнаруженных в них предметов, сообщает Mirror.

Например, хозяйка телефона и денег рассказала, что парень засунул их в нее во время секса. Женщина, внутри которой нашли кремниевые шары, заявила врачам: "Вы знаете, иногда мой парень уезжает из города". А владелица губки пыталась использовать ее вместо тампона во время менструации, чтобы поплавать.

Ранее читательницы журнала Cosmopolitan прислали в редакцию издания смешные и нелепые случаи из их жизни, связанные с секс-игрушками. "Я купила вагинальные шарики, и они застряли внутри. Я знала, что так бывает, но испугалась. Я попробовала все советы, описанные в поисковых системах, в итоге парень помог мне их вытащить. Самое смешное, что пару недель спустя я опять засунула их внутрь – и все повторилось! В следующий раз куплю модель с веревочкой", – написала одна из читательниц.

Автор: Людмила Фоканова29 декабря 2017, 12:24

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