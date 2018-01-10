Как похудеть на жирной еде

Ученые Шри-Венкатешварского университета (Индия) сделали сенсационное открытие. Они выяснили, что черный перец обладает удивительными свойствами, способствующими обретению стройных форм.

Оказывается, даже любители жирной пищи могут успешно похудеть, если будут регулярно приправлять свою еду черным перцем. К такому выводу специалисты пришли, проведя эксперименты на крысах, страдающих ожирением.

Грызунам в течение 22 недель давали только жирную пищу. На 16-й неделе исследования крыс разделили на две группы. Одним животным начали добавлять в пищу добытый из семян черного перца гелиотропин (ароматический альдегид с запахом, похожим на ваниль или корицу), передает газета "Известия".

В конце опытов у крыс из первой экспериментальной группы увеличилась нежировая масса тела, повысились минеральная насыщенность костной ткани и плотность костей. Кроме того, уровень сахара в крови грызунов сокращался через час после употребления гелиотропина.

Таким образом, ученые выявили, что данное вещество из черного перца помогает управлять некоторыми генами, связанными с ожирением. Специалисты уверены, что в дальнейшем его можно использовать как препарат для похудения.

Как писали Dni.Ru, профессор спортивной медицины в Техасском университете Филипп Стэнфорт заявил, что физические упражнения не столь эффективны в борьбе с лишним весом, как диета. Он уверен: ограничения в еде помогают похудеть гораздо быстрее, чем изнурительные нагрузки в спортзале.