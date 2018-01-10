Как похудеть на жирной еде
Оказывается, даже любители жирной пищи могут успешно похудеть, если будут регулярно приправлять свою еду черным перцем. К такому выводу специалисты пришли, проведя эксперименты на крысах, страдающих ожирением.
Грызунам в течение 22 недель давали только жирную пищу. На 16-й неделе исследования крыс разделили на две группы. Одним животным начали добавлять в пищу добытый из семян черного перца гелиотропин (ароматический альдегид с запахом, похожим на ваниль или корицу), передает газета "Известия".
В конце опытов у крыс из первой экспериментальной группы увеличилась нежировая масса тела, повысились минеральная насыщенность костной ткани и плотность костей. Кроме того, уровень сахара в крови грызунов сокращался через час после употребления гелиотропина.
Таким образом, ученые выявили, что данное вещество из черного перца помогает управлять некоторыми генами, связанными с ожирением. Специалисты уверены, что в дальнейшем его можно использовать как препарат для похудения.
И не жри #диета #похудение #здоровье #похудеть pic.twitter.com/vB8rjXB6Yy— Худеем вместе! (@allmedicalnews) 5 января 2018 г.
Как писали Dni.Ru, профессор спортивной медицины в Техасском университете Филипп Стэнфорт заявил, что физические упражнения не столь эффективны в борьбе с лишним весом, как диета. Он уверен: ограничения в еде помогают похудеть гораздо быстрее, чем изнурительные нагрузки в спортзале.
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