Пять главных плюсов лазерной коррекции зрения

Лазерная коррекция – эффективный метод восстановления зрительных функций при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. История ее применения насчитывает практически три десятка лет.



Благодаря лазерной коррекции зрения сотни тысяч людей смогли взглянуть на мир собственными глазами, без очков и контактных линз. На самые часто задаваемые вопросы о том, что же представляет собой эта процедура, специально для Dni.ru ответили специалисты офтальмологической клиники "Эксимер".

Каким образом во время коррекции улучшается зрение?

Человеческий глаз – сложная оптическая система. Лучи света, проходя сквозь естественные линзы – роговицу, стекловидное тело и хрусталик – фокусируются на сетчатке. Далее информация по зрительному нерву передается в мозг – и мы видим четкое изображение. Однако при таких нарушениях рефракции, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм, фокусировки световых лучей в нужной точке сетчатки не происходит, из-за чего изображение получается не четким, а размытым. В ходе процедуры коррекции при помощи работающего с микронной точностью лазера моделируется новая форма роговицы, обеспечивающая иное преломление лучей и, как результат, их точную фокусировку.

Есть ли возрастные ограничения для проведения лазерной коррекции зрения?

Эту процедуру не проводят детям, но не потому, что лазерная коррекция оказывает какое-либо вредное воздействие на глаза ребенка. Причиной является всего лишь нецелесообразность ее проведения для тех, кто еще не достиг 18 лет. Дело в том, что с ростом организма зрительная система меняется, и гарантировать стойкий результат процедуры до того, как зрение полностью стабилизировалось, – а это обычно происходит по достижении совершеннолетия, – сложно.

Не рекомендована коррекция и лицам старше 45 лет. В этом случае ввиду возрастных изменений зрительной системы результат также может оказаться не вполне удовлетворительным: процедура не избавит от очков, хорошее зрение будет обеспечено на дальних, но не на ближних расстояниях. Впрочем, для таких пациентов существуют другие эффективные методы восстановления зрительных функций.

Существуют ли какие-то противопоказания к проведению лазерной коррекции зрения?

Противопоказаниями для проведения этой процедуры являются такие заболевания глаз, как катаракта, глаукома, кератоконус. Также не проводят лазерную коррекцию зрения при некоторых общих заболеваниях – диабете, туберкулезе в острой форме и некоторых других. Однако благодаря все увеличивающимся возможностям оборудования нового поколения, внедрению фемтотехнологий, технологии персонифицированного сопровождения лазерной коррекции Custom Vue и т.д., границы применения данного метода восстановления зрения расширяются. Сегодня лазерную коррекцию проводят тем, кому еще недавно приходилось отказывать. В частности, эту процедуру теперь могут пройти пациенты с тонкой роговицей. После тщательной диагностики зрительной системы, обязательно предваряющей коррекцию, врач может порекомендовать дополнительные процедуры для укрепления тканей глаза – например, периферическую профилактическую лазерную коагуляцию сетчатки (ППЛК), проводимую с целью предупреждения разрывов и отслоений сетчатки.

Правда ли, что для проведения лазерной коррекции зрения не придется ложиться в больницу?

Действительно, лежать в больнице не придется. Лазерная коррекция выполняется в режиме "одного дня", без госпитализации, – и после контрольного врачебного осмотра можно отправиться домой. Хорошо видеть пациенты начинают в течение двух часов после процедуры. Самостоятельность во время реабилитационного периода не утрачивается, никакого специального ухода за теми, кто прошел лазерную коррекцию, не требуется.

Какие ограничения существуют для людей, прошедших процедуру коррекции?

Ограничения незначительны и накладываются на очень недолгий срок. Любителям водных процедур придется немного отложить визиты в бассейн и баню, женщинам отказаться от использования декоративной косметики. В первые дни после коррекции рекомендуется придерживаться спокойного образа жизни, однако в дальнейшем ограничения на физические нагрузки, в том числе экстремальные, снимаются. Достаточно сказать, что к этому способу восстановления зрения успешно прибегают летчики, альпинисты, каскадеры, борцы.

Ознакомиться с отзывами пациентов можно на сайте клиники Эксимер.