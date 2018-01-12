Pазвеян главный миф пластической хирургии

Главный врач клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе рассказал, какие популярные пластические операции грозят осложнениями. А также развеял главный миф пластической хирургии.



Какие операции ушли в прошлое как небезопасные?



На второй план действительно стали отходить опасные манипуляции. Среди таковых – введение свободного геля, например, в грудь, проекцию икроножной мышцы, в лицо, носогубные складки, губы. Гель может перетекать, давать местные осложнения вплоть до воспалительных процессов.

А что сейчас модно делать в плане усовершенствования собственной внешности?



Мода очень перманентна в пластической хирургии. Модно то что и было всегда. И я бы не назвал словом "модно", больше сюда подходит слово "правильно". Это правильно подобранный уход в поддержку упругости кожи, эластичности, свежести. Есть инъекционные препараты, которые продлевают молодость, есть те, которые помогают стимулировать выброс коллагеновых волокон, есть плазмолифтинг с применением различных препаратов – активаторов для стойкого результата и замедленного процесса старения. Из оперативных вмешательств остаются в приоритете: блефаропоастика, зональный эндоскопический лифтинг лица, операции по изменению формы носа с улучшением дыхания и операции на груди и животе.

Многие клиники обещают клиентам, мол они могут выйти на работу буквально на следующий день после пластической операции. Действительно ли это возможно?



Если только после зашивания дырочки в ухе после сережки (смеется – прим Dni.ru). Важно не забывать, что пластическая хирургия – это все-таки хирургия. Cуществует после оперативного вмешательства восстановительный период. После каждой процедуры он свой, от недели до месяца.

10 лет назад женщины выбирали пластического хирурга, в основном опираясь на рекомендации ближнего круга. А сейчас?

Tоже самое и сейчас. Девушка сделала – все понравилось – рекомендует подружкам. Так будет всегда.

Почему так популярна аппаратная косметология?

Правильный эффект достичь можно только на хороших аппаратах. То что есть во многих салонах и клиниках – аппараты среднего уровня. И уровень специалистов, которые на них работают, оставляет желать лучшего. Нужно понимать, что хороший аппарат стоит от 5 млн рублей и дерматокосметолог должен пройти специальное обучение перед работой на этом аппарате. Только тогда результат будет отличный.

Какой cамый главный миф относительно пластической хирургии?

Надо помнить, что в пластической хирургии никто не застрахован от последствий. Подходить надо трезво, выбирая клинику и хирурга, а вот покупаться на рекламные лозунги нельзя. Ни один уважающий себя хирург не дает стопроцентную гарантию. Да, он может, учитывая свой опыт и изучив анамнез пациента, предсказать возможные побочные явления и предугадать в будущем, сделав ту или иную операцию.

Многие начинают делать пластические операции в 16-18 лет. Вы часто оперируете юных девушек? Что они просят изменить в себе?

Мы не имеем право оперировать детей до 18 лет. Что просят сделать чаще всего восемнадцатилетние – да тоже самое что и все остальные. Кому-то надо носик поправить, кому-то грудь, липосакция. Чисто эстетика, без работы с возрастными изменениями.