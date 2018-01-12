Американская еда разрушает иммунитет россиян

Ученые обнаружили еще одну опасность от употребления фастфуда. Специалисты пришли к выводу, что "мусорная еда" отрицательно влияет на иммунитет.

Согласно исследованию специалистов из немецкого Университета Бонна, защитные системы организма реагируют на так называемую западную диету, богатую насыщенными жирами, сахаром и солью, но бедную овощами, фруктами и клетчаткой, как на бактериальную инфекцию. К таким выводам ученые пришли, "подсадив" на подобный рацион лабораторных мышей.

"Эта нездоровая пища привела к неожиданному росту числа определенных иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов. Это был признак поражения иммунных клеток-предшественников в костном мозге", — говорит Анет Крист, одна из авторов исследования, опубликованного в научном журнале Cell.

Специалисты смогли установить, что такая диета не только заставляет иммунитет бороться с воспалительной реакцией, но и активизирует клетки, которые перепрограммируют защитные барьеры человека.

Употребление жирной пищи поменяло структуру белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, из которых формируются иммунные тельца, так что эти клетки стали более агрессивными. Это означает, что даже если мышь переставала есть жирную пищу, работа ее иммунитета необратимым образом менялась. Пристальное изучение клеток крови животных показало наличие инфламмасомы, белкового комплекса, ответственного за распознавание инфекций и активацию воспалительных процессов.

Такой состав крови характерен для людей, страдающих диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и расстройствами иммунитета. Принимая во внимание рост числа диабетиков и людей с избыточным весом в западных странах, все чаще появляются свидетельства того, что фастфуд наносит существенный ущерб здоровью, сообщается в докладе ученых.