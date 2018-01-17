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Здоровье

Самые необычные пластические операции

Фото: GLOBAL LOOK press/Gabriel Szabo
Люди хотят быть красивее. Имеют право. С легкими вариациями представления о красивом у разных людей схожи. Бывает, конечно, мода, но большие глаза, подтянутая грудь, тонкая талия, ровный гармоничный нос и чувственный рот всегда оказываются популярнее. Но есть и те, кого старой доброй классикой не заинтересуешь. 
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Самые необычные запросы к пластическим хирургам Dni.ru решили обсудить с экспертами. Если посмотреть на картину в целом, оригинальные запросы поступают к пластическим хирургам не так часто.

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В России, в силу менталитета ли, или отсутствия финансовых возможностей, люди в большинстве своем делают стандартные процедуры. Однако, есть пациенты, которым нужно нечто особенное.

Для начала, нужно определиться с тем, какие операции выбиваются из типовых обращений к пластическим хирургам. "Что считать неординарными операциями? Большой вопрос, – рассказал кандидат медицинских наук, пластический хирург, действительный член общества The New York Academy Of Science Андрей Ковынцев. – На мой вкус смена пола в России – довольно редкая операция. А где-то она поставлена на поток, и является типовой. "Странности" диктует страна, менталитет, культурный код. Пример операции, которая вряд ли станет массовой – "эльфийские ушки". Когда на экраны вышел "Властелин колец", было определенное количество людей, желающих таких изменений, но интерес так же быстро схлынул".

Народное сознание определяет "странности" как редкие, или необычные операции. Это не одно и то же. К редким примыкают: пластика пупка, ямочки на щеках, "ножки золушки", перманентный татуаж в качестве тональной основы, перенос фолликул в ресницы. К эксклюзивным запросам можно отнести "эльфийские уши" и воссоздание облика любых героев или известных личностей, пластику голосовых связок, создание "нужных" линий судьбы на карте руки, и даже смену цвета глаз!

"Уверен, что пластика пупка – не редкость. Не могу назвать этот запрос ни странным, ни редким. Просто обычно ее не делают саму по себе. Зато при абдоминопластике, поверьте, пациенты очень подробно обсуждают эту часть своего тела. Скажем так: люди не равнодушны к тому, как выглядит их пупок. Это не значит, что все они непременно планируют ходить в коротких майках, просто это такой эстетический "центр" живота, который притягивает взгляды. И внимание к его внешнему виду вполне объяснимо", – отметил специалист.

Вероятно, "ямочки" на щеках являются признаком особого обаяния, легкости характера, и магической привлекательности. Что и говорить, они придают лицу немного "детское", игривое выражение. В некоторых странах Азии наличие ямочек на щеках даже увеличивает сексуальную привлекательность партнера. Такая операция называется димплэктомия. Она не очень дорогая, и не слишком сложная.

"Сегодня очень популярна операция по удалению комочков Биша. На мой взгляд, решить задачу небольшого углубления на щеках, "ямочек", поднятия скул, можно при помощи косметологии. И я бы вам посоветовал делать именно так. Дело в том, что с возрастом лицо опускается, и в этой ситуации удаленные комочки Биша западают все сильнее, добавляя вам возраст. Самое обидное, что такое вмешательство необратимо, ничего "вшить" не выйдет. Зато эффект "ямочек", высоких скул и впалых щек можно получить у хорошего специалиста при помощи хирургических нитей. Главное – мышечный каркас останется на месте, и в любой момент можно будет "отмотать" назад, или снова натянуть нить", – рассказал Ковынцев.

Вероятно, многие из раскрученных процедур представляют собою явную победу маркетинга над разумом. Например, некоторые готовы увеличить грудь солевым раствором, всего на один день.

"Удивительно, чего только не придумают люди. Если вам хочется блеснуть на вечеринке, но на операцию вы не готовы, чем вам не подходит банальный push up? Зачем рисковать получить воспаление? К тому же как поведет себя ваш солевой раствор в груди – непонятно. Я склонен думать, что он будет уходить непредсказуемо и некрасиво. Поверьте, операция по увеличению груди не слишком сложная, отточенная процедура. Если у вас есть потребность в такой груди – сделайте операцию. Если нет – наденьте белье с силиконовыми вставками и не мучайте свой организм", – советует доктор.

Желание стать прекрасной от макушки до кончиков пальцев заставляет наиболее решительных девушек удалять косточку на стопе и закачивать в стопы специальный биогель. Косточка делает ногу изящной, а гель позволят года два бегать на каблуках с особым комфортом.

"Если выпирающая косточка имеется, то операция по ее удалению облегчит человеку жизнь. Биогель, филлеры, кстати, ставят не только в ноги, но и в руки – они заметно улучшают внешний вид рук у женщин в возрасте. Говорят, что руки выдают возраст. Теперь это легко поправить. И лицо тоже. Осталось что-то придумать с зоной декольте", – смеется врач.

Перманентным макияжем мало кого можно удивить: контуры, стрелки, брови. Но сегодня рынок предлагает татуаж, выравнивающий цвет и тон кожи.

"Я неплохо разбираюсь в этой теме, потому что у меня самого татуировки. И, надо сказать, сделать татуировку, которая будет создавать "идеальный" цвет лица – процедура сложная и долгая. Да, конечно вам нанесут анестезирующий гель. Но при достаточно длительном процессе действие его пройдет и будет не очень приятно, а может быть и больно. Вам предстоит и процесс заживления. Если вы хотите таким радикальным образом решить проблему темных кругов под глазами, то я вам порекомендую найти хорошего врача-косметолога, который поставит вам филлеры. По сроку действия такая процедура вполне сравнима – около двух лет, но гораздо более комфортна. Я думаю, все понимают, что светлый пигмент татуировки и неглубокое его введение не могут быть постоянным решением. Считаю, лучше воспользоваться не таким травматичным способом", – уверен он.

 

 

С операциями, которые сделают из вас Барби, Кена, портрет звезды, эльфов, космических существ или их товарищей, российские пластические хирурги практически не сталкиваются. "Я, признаться, не стал бы делать такую операцию. Такого рода идеи могут быть веянием настроения, сиюминутной моды, депрессии. Я думаю, хороший пластический хирург должен понимать, что имеет дело – в некотором смысле – с судьбой человека. И нужно предоставить человеку время подумать", – заявил эксперт.

Клинический психолог, кандидат психологических наук Люция Сулейманова согласна, что преображение внешности может послужить началом серьезных жизненных изменений. Причины, по которым такое решение созревает, самые разные: "В большинстве случаев люди воспринимают пластическую операцию как "входной билет" в новые возможности, уникальный шанс развернуть жизнь на 180 градусов. Желанная операция может дать вам новую внешность, и тогда вы воспринимаете ее как "социальный лифт". Еще вариант: на вас давит окружение. Не буквально. Просто принадлежность к определённой группе людей, где "все так делают" не позволяет вам остаться в стороне. Сейчас, когда общество не осуждает пластическую хирургию, это даже может стать забавной игрой. Легко представить, как в былые времена могли отреагировать соседи и коллеги на изменение цвета волос, или модную стрижку. Формула "хочешь что-то поменять в жизни – начни с изменений" выглядит достаточно логично. Вы можете назвать это эффектом "плацебо". Но мало кто возьмется спорить с тем, что новое ощущение себя дает вам новую уверенность, новые стратегии поведения, и окружающие тоже начинают принимать вас совсем по-другому".

Список причин этим не исчерпывается, и есть более грустные варианты. Решимость "исправить" себя может быть связана с обидой. Увы, партнеры, родители, просто какие-то окружающие люди могут спровоцировать ненависть к некоторым частям своего тела. Насмешки и бесконечные шуточки – иногда весьма грубые – не все переживают спокойно. И дело тут не в чувстве юмора. Желание операции может быть связано и с тем, что вас отверг партнер. И, тогда здесь, конечно, прорисовываются мотивы "посмотри, что ты потерял или потеряла".

 

  

Совсем другое дело – операции необычные. Условно, их можно поделить на подражание реальным "звездам", героям глянца и светской хроники, и стремление стать сказочным существом. Эти варианты довольно серьезно отличаются друг от друга.

"Люди, которые хотят стать похожими на кумира, часто чувствуют свою внутреннюю "звездность". Они искренне считают, что для славы им не достает только внешности. Это такая подростковая история. В каком-то смысле это связано с духовной незрелостью, мы ведь развиваемся неравномерно. Профессионально, физически человек может соответствовать своему возрасту, а психологический возраст при этом будет отставать, – говорит Сулейманова. – С эльфами, инопланетянами, женой кролика Роджера и Барби дела обстоят несколько сложнее. Если человек стремится уйти от человеческого образа, у него с высокой степенью вероятности сложные отношения с обществом. Он плохо коммуницирует, и придание себе некоей "сказочности", наверное, должно все это объяснять. Вообще, желание переложить ответственность за свое счастье, удачу, будущее на хирурга, который сделал вам операцию в какой-то степени отражается во многих из этих запросов. И тому пример японцы, которые вырезают себе новые линии судьбы".

17 января 2018, 13:19
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