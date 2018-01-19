Ученые перехитрили рак

Ученые разработали новый метод ранней диагностики рака. Медики научились распознавать восемь типов онкозаболеваний.

Новый тест примечателен не только тем, что позволяет выявлять признаки злокачественных опухолей на ранних стадиях, но и тем, что чувствительность метода составляет 98%. Кроме того, показатель ложноположительных результатов стремится к нулю. Такого эффекта специалистам удалось добиться с помощью нового подхода к анализам.

Исследователи из медицинской школы Университета Джонса Хопкинса расширили ДНК-анализ крови и дополнили его изучением крови на белковые марки, существенно повысив точность. Новый метод анализа они назвали CancerSEEK.

Как сообщает РИА ФАН, ученые проверили работу своего теста на нескольких тысячах больных раком добровольцах. У всех тестируемых присутствовали ранние стадии онкологии без метастазирования. Кроме того, в испытаниях приняли участие 800 здоровых волонтеров.

Валидация теста была проведена на пациентах с раком яичника, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, прямой кишки, легкого и молочной железы. Эти типы рака часто встречаются в западных популяциях – в 2017 году в США на них пришлось 60% всех смертей от рака, и для них в клинической практике не существует тестов для ранней диагностики, основанных на анализе крови.

Самую высокую чувствительность новая методика диагностики продемонстрировала при определении рака яичника – показатель составил 98%. Самую низкую – для рака груди, всего 33%. При этом средняя чувствительность составила 70%.

Ложноположительный сигнал был получен только у семи человек из 812, то есть специфичность теста составила 99%. Максимально информативным тест оказался для пациентов со второй и третьей стадиями заболевания (74 и 78%), а для пациентов с первой стадией чувствительность теста составила 43%.