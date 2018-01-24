Создана нановакцина от всех видов гриппа
Самые серьезные эпидемии вызывают штаммы вируса гриппа типа А. Именно на их нейтрализацию и направлено действие нового препарата, разработанного микробиологами университета штата Джорджия в американской Атланте.
Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч человек. Борьба с заболеванием осложняется тем, что у этого вируса есть разновидности, поэтому довольно сложно предсказать, какой именно вид получит наибольшее распространение в этом или следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам.
Проблему должна решить разработанная американцами нановакцина. Лэй Дэн и его коллеги создали наночастицы, состоявшие из нескольких слоев жира и фрагментов гемагглютинина – белковой брони вируса, играющей ключевую роль в его прикреплении к клеткам легких.
Как поясняет ученый, эти обломки белка располагаются в наночастицах так, что постепенно высвобождаются и попадают в кровоток после того, как вакцину вводят или в тело. При этом по форме они аналогичны частям "живого" вируса. Благодаря этому иммунитет постепенно учится распознавать ключевые участки в структуре гемагглютинина и нейтрализовать их - даже в том случае, если доступ к ним затруднен.
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппаhttps://t.co/tIf0v2a0qq#вакцинация #грипп #ВестиНаука pic.twitter.com/hWhmsjdZZD— Вести.Наука (@Vesti_Nauka) 29 декабря 2017 г.
"Иммунная реакция затрагивает все штаммы гриппа, что нехарактерно для обычных сезонных прививок, обычно нацеленных на ту часть вируса, которая быстрее всего меняется. Наша вакцина не имеет подобного недостатка, и в будущем, когда завершатся клинические испытания, она даст человеку защиту от гриппа на очень долгое время", – приводит слова Дэна журнал Nature Communications. Биологи рассчитывают в ближайшее время получить разрешение на клинические испытания с участием добровольцев.
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