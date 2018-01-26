Одна сигарета в день смертельно опасна
В своем анализе ученые опирались на результаты более 140 научных работ. В них подробно рассказывалось о вреде курения для человеческого здоровья.
Оказалось, что те люди, которые вместо 20 сигарет в день стали выкуривать лишь одну, всего на 50% обезопасили себя от развития опасных для жизни заболеваний, сообщает РИА ФАН. Также отмечается, что риск ишемической болезни сердца у курильщиков составил 48% по сравнению с теми, кто не зависит от сигарет.
Кроме того, у выкуривающих одну сигарету в день становится меньше на 95% риск развития рака по сравнению с теми, кто выкуривает 20 сигарет, передает Life.ru. По мнению специалистов, у курящих по 20 сигарет в день женщин с большей вероятностью, чем у мужчин-курильщиков, может случиться сердечный приступ или инсульт.
#дизайн, #сигареты, #курение, #здоровье pic.twitter.com/VMQ54SYttw— Александр В.Воробьев (@AVVorobiev) 1 декабря 2017 г.
Как писали Dni.Ru, регулярные физические нагрузки возбуждают чувствительные к никотину рецепторы головного мозга. Это значительно облегчает переходный период у курильщиков, которые решили избавиться от вредной привычки. Занятия физкультурой избавляют человека от желания курить, "синдром отмены" проходит легче, установили медики из Великобритании.
Сообщалось, что в правительство России внесен проект новой антитабачной концепции на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу. Теперь концепция предполагает ограничение на показ табачных изделий в кино, запрет на курение в переходах, транспорте и даже личном авто, если в нем находятся дети. Кроме того, электронные сигареты приравнены к обычным.
Мужчина принял участие в очередном выпуске "Прямого эфира"
Артистке припомнили ее позицию по Крыму
Чемпион обратился к МОК
Фанаты теряются в догадках, что случилось с телеведущей