Мастурбация вредит здоровью

Медики предупреждают о том, что самостоятельное снятие сексуального напряжения может быть очень вредным для здоровья и даже угрожать жизни. Особенно осторожными стоит быть людям, склонным к заболеваниям сердца и сосудов.

Согласно результатам клинических исследований, мастурбация сопровождается скачками кровяного давления, сообщает портал Timesofindia.indiatimes. Специалисты говорят о том, что гипертония, усугубленная слишком частыми или интенсивными ласками собственных половых органов, может привести к остановке сердца или инсульту.

Согласно статистике, мастурбацию регулярно практикуют 95% мужчин и 70% женщин. "О вреде мастурбации существует огромное количество мифов, однако большая их часть основана на далеких от науки спекуляциях. Тем не менее самоудовлетворение все же может быть опасным", – заключают ученые.

Ранее американские ученые выяснили, почему мужчины и женщины прибегают к самоудовлетворению. Оказалось, что представители разных полов занимаются этим по совершенно различным причинам.

У мужчин мастурбация играет компенсаторную роль, проще говоря, заменяет традиционный секс. Для женщин самоудовлетворение – дополнительный источник удовольствия. Чем чаще у них бывает секс, тем чаще они прибегают к самоудовлетворению для стимуляции.