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Здоровье

Плюсы и минусы анального секса

Фото: GLOBAL LOOK press
Самым распространенным поисковым запросом за 2017 год на Pornhub в России является анальный секс. Dni.Ru решили разобраться, что думают врачи о подобном виде интима. 
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Психологи считают, что в увлечении данной разновидностью секса нет ничего плохого. Согласие женщины на анальный секс означает, что она полностью доверяет своему партнеру. Кроме того, специалисты считают, что даже разговоры об анальном сексе возбуждают любовников, добавляя им острых ощущений и новых эмоций.

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 Секс и отношения

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 Кроме того, некоторые сексопатологи утверждают, что часть женщин способна достигнуть оргазма только с помощью анального секса. В первую очередь, это связано с тем, что в прямой кишке находятся особые сексуальные зоны, массирование которых приводит к возбуждению, и как следствие, к оргазму, сообщают специалисты.

Не разделяют всеобщего энтузиазма только врачи проктологи. Они предостерегают любопытных любовников от частых занятий анальным сексом. По словам специалистов, он может стать причиной множества проблем со здоровьем, если начать им злоупотреблять. Проктологи приводят целый ряд заболеваний и осложнений, которые может спровоцировать проникновение в прямую кишку.

Речь идет о геморрое, образовании анальных трещин, растяжении стенок кишки, которое, в свою очередь приводит к диарее, недержанию, запорам и выпадению прямой кишки. С точки зрения медицины, анальный канал по своей природе совсем не предусмотрен для занятия сексом. Кроме того, при подобном способе интима существенно, по сравнению с традиционным, вырастает риск заразиться венерическими и инфекционными заболеваниями, так как слизистая оболочка прямой кишки имеет весьма тонкое строение из-за чего ее можно очень легко повредить.

При этом специалисты настаивают, что при грамотном подходе к анальному сексу всех вышеперечисленных проблем можно с легкостью избежать. Поклонникам подобного способа разнообразить интимную жизнь следует запомнить несколько простых правил, главное из которых – гигиена.

 

 

Если вы планируете подарить своему партнеру ночь анального секса, то перед этим вам стоит сходить в душ и поставить себе чистящую клизму. Во время же самого секса необходимо использовать презервативы и смазку. Если после анала вы решите перейти к классике, то необходимо поменять контрацептив на новый, отмечают проктологи.

Кроме того, существует ряд правил, которые стоит соблюдать непосредственно во время коитуса. Женщине нужно быть максимально расслабленной, ни в коем случае не зажиматься и не напрягать мышцы сфинктера – это грозит травмами и трещинами. Проктологи предупреждают: при возникновении болевых ощущений нужно сразу же прекратить акт. Помимо этого, мужчина должен осуществлять проникновение медленно и плавно, избегая резких рывков и толчков. 

Автор: Михаил Войцеховский26 января 2018, 17:41

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