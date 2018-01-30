Ученые раскрыли смертельную опасность вейпов

Специалисты рассказали об опасности вейпов. Электронные испарители могут привести к серьезным заболеваниям.

Оказалось, что вдыхаемый при курении пар влияет на ДНК. Он наносит вред макромолекулам и сильно повышает риск образования злокачественных опухолей, передает телеканал "360". Ученые из школы медицины Нью‐Йоркского университета в течение трех месяцев проводили тесты на мышах. После вдыхания грызунами дыма испарителей у них было выявлено обширное повреждение молекул ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря.

Кроме того, "мыши-курильщики" демонстрировали сниженную способность к восстановлению поврежденной ДНК. Исследователи отмечают, что пар от электронных сигарет содержит меньше канцерогенов, чем дым от табачных изделий. Однако, как считают авторы работы, риск возникновения онкологических заболеваний у вейперов выше, чем у некурящих.

Это не первое исследование, посвященное вреду этих заменителей сигарет. Как ранее сообщали Dni.Ru, курение вейпа делает стенки артерий и вен более ломкими. А значит, пользователи электронных испарителей со временем гарантированно заработают себе проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Это повышает давление и приводит ко многим другим негативным последствиям. Ученые считают, что постоянное курение электронных испарителей со временем навредит сердечно-сосудистой системе бесповоротно. "Производители вейпов часто рекламируют свои изделия как способ отказаться от курения. С другой стороны, текущие наблюдения показывают, что люди часто не только не отказываются от табака, но и начинают курить и то и другое. Вейп-индустрия постоянно растет и, по некоторым прогнозам, уже в ближайшие годы она опередит традиционные табачные компании. Соответственно, наши выводы касаются очень большой группы людей и их нужно учитывать для того, чтобы сохранить их здоровье", – говорил один из авторов исследования Магнус Лундбэк из шведского Каролинского института.