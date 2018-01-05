Мужчины бросились отбеливать пенис

Отбеливание кожи очень популярно. Но отбеливание пенисов – новая мода.



Год Собаки только начался, а новомодные тренды в области пластической хирургии не заставили себя долго ждать. Среди мужчин набирает популярность отбеливание пенисов. Это поветрие вызвало настоящий бум – мужчины буквально бросились к хирургам отбеливать свою самую интимную зону.

Не секрет, что отбеливание кожи давно вошло в моду в странах Азии, где смуглость ассоциируется с физическим трудом на открытом воздухе, а следовательно – с бедностью. Но отбеливание пенисов – нечто новое даже по сравнению с отбеливанием ануса.

И хотя Министерство здравоохранения Таиланда, где и предлагают необычную процедуру, немедленно выпустило предостережение против подобных косметических операций, представители сильной половины человечества настроены решительно. "Я хотел более уверенно чувствовать себя в плавках", – поведал Тайской службе ВВС недавно прошедший процедуру отбеливания пациент.

Он рассказал, что первый этап (а их всего пять) завершился два месяца назад. С тех пор, как заверил счастливый клиент, он стал явно замечать изменения в оттенке своих гениталий. Стоимость полного курса осветления пениса не такая уж и дорогая – она составляет 650 долларов.

Предоставляющая эти услуги клиника Lelux Hospital, которая базируется в Бангкоке, информирует, что ее специалисты с помощью лазера снижают количество пигмента меланина в эпидермисе пациента, что и приводит к осветлению кожи. Тысячи клиентов приезжают из разных уголков не только Таиланда, но и из Мьянмы, Камбоджи и Гонконга, дабы получить осветленный половой орган.

Мужчины буквально сходят с ума по новинке – они хотят выглядеть хорошо во всех отношениях. Их не останавливает предупреждение врачей о том, что процедура отбеливания пениса может негативно отразиться на репродуктивной функции и даже на способности заниматься сексом.

К тому же, как утверждают медики, эффект осветления не постоянен: через некоторое время естественный цвет кожи все равно вернется. Но из-за пережитого воздействия пигмент может распределиться неровно, некрасивыми пятнами. "Лазерное отбеливание пениса – напрасная трата денег и риск получить больше негативных, чем ожидаемых результатов", – заявил министр здравоохранения Таиланда Тонгчай Киратихуттайакорн.

Тем не менее желающих подвергнуться этой процедуре становится все больше и больше. Издание The Sun сообщает, что ежемесячно на нее записываются около сотни вожделеющих осветленный пенис мужчин.