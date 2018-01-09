Энергетики превращают детей в наркоманов

Употребление энергетиков подростками и особенно детьми приводит к развитию наркотической зависимости. Общественность в Великобритании требует запретить продажу тонизирующих напитков лицам младше 16 лет.

Две трети всех подростков, а порой и детей младше десяти лет ежедневно употребляют энергетические напитки. Такие данные приводят европейские ученые. С инициативой запретить продажу энергетиков лицам младше 16 выступил английский повар и медиазвезда Джейми Оливер. Его поддерживают независимые исследовательские организации.

Как отмечают эксперты, головокружение и другие побочные эффекты, напрямую связанные с употреблением энергетических газированных напитков, часто приводят к нарушениям координации движения и серьезным травмам. Дети в возрасте от девяти до 14 лет, пробовавшие энергетики под наблюдением родителей, демонстрировали схожие с алкогольным и наркотическим опьянением внешние проявления – бессвязная речь, отсутствие внимания, гиперактивность и частичное нарушение работы вестибулярного аппарата.

Британские медики отметили у некоторых пациентов-подростков уже через 20 минут после выпитой банки энергетика сбои в работе сердца. А через 35 минут у 80% здоровых людей повышалось артериальное давление, пишет Daily Mirror.

Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver) Янв 4, 2018 at 5:56 PST

Напомним, в России запретили алкогольные энергетики. Среди опасных свойств этих напитков депутаты Госдумы отметили привыкание и ускорение появления алкогольной зависимости. Подчеркивается, что чаще всего алкогольные энергетики употребляют молодые люди, что негативно сказывается на их здоровье.

Алкогольный энергетик – напиток с содержанием этилового спирта менее 15% готовой продукции и тонизирующих веществ. Запрет на их продажу вступил в силу с 1 января.