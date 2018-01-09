Раскрыты страшные последствия приема болеутоляющих

Ученые из Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что ибупрофен способствует развитию бесплодия у мужчин. Причина – в гормональных нарушениях.

В прошлом году было зафиксировано 50-процентное снижение количества сперматозоидов у представителей сильного пола, проживающих в странах Запада. Специалисты считают, что причина кроется в гормональных нарушениях, вызванных, в частности, чрезмерным употреблением лекарств.

В исследовании датских ученых участвовали 31 мужчина в возрасте 18-35 лет. Одной части испытуемых в течение шести недель давали три таблетки болеутоляющего средства ибупрофена. Другая группа принимала плацебо, сообщает издание Science Alert.

У мужчин, принимающих препарат, отмечалось усиление выработки лютеинизирующего гормона, который выделяется клетками гипофиза для регуляции работы репродуктивных органов. Также это химическое соединение влияет на синтез тестостерона. Однако при увеличении концентрации лютеинизирующего гормона может возникнуть состояние, когда организм резко снижает выработку тестостерона, что приводит к бесплодию.

Также ученые в своей работе отметили, что дисфункция яичек может сопровождаться снижением полового влечения, хронической усталостью, депрессией и уменьшением мышечной массы. При этом специалисты добавили, что в ходе эксперимента негативные последствия приема ибупрофена в умеренных дозах были выражены слабо.

Напомним, в августе прошлого года специалисты из Техасского университета в Остине (США) открыли синтетический препарат для замещения болеутоляющих опиоидной группы. Для этого им потребовалось пересмотреть подход к механизму воздействия лекарств. Препарат получил название UKH-1114. На стадии клинических испытаний он так же эффективно снимал боли у раненых мышей, как наркотические обезболивающие.