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Здоровье

Названа неожиданная причина рака полости рта

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Ученые Университета Чжуншань пришли к печальным выводам. Они выяснили, что загрязненный воздух провоцирует этот вид онкологии. 
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Азиатские специалисты заявили, что по уровню влияния вредоносные тяжелые металлы и выбросы нефтехимических производств так же губительно влияют на организм человека, как курение, алкоголь, наркотики и вирусы. По их словам, это частицы PM2.5 или аэрозоли.

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Исследователи изучили материал, на протяжении десяти лет собранный несколькими крупнейшими больницами тайваньских земель. За это время к врачам обратились 1600 человек с раком полости рта, сообщает Journal of Investigative Medicine.

Оказалось, что все эти пациенты жили в самых загрязненных районах. Частицы PM2.5 способны проходить биологические рубежи и являются очень опасными для живого организма.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, большая часть жителей городов дышит воздухом с превышающей норму концентрацией вредных веществ. Сильнее всего проблема выражена в странах третьего мира, где люди проживают в условиях вечного смога.

Ранее американские ученые изучили влияние загрязнения воздуха частицами РМ2.5 на продолжительность жизни в 185 странах. Специалисты пришли к выводу, что антропогенное влияние человека на атмосферу сокращает глобальную продолжительность жизни более чем на год.

Автор: Людмила Фоканова10 октября 2018, 21:19

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